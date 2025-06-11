A Palazzo delle Paure la mostra fotografica “I volti della cura”

Un racconto per immagini dell’impegno degli operatori sanitari dell’Ospedale Manzoni durante la pandemia

Mostra visitabile dal 18 giugno al 6 luglio

LECCO – A Palazzo delle Paure, sarà allestita, da mercoledì 18 giugno, la mostra fotografica “I volti della cura”, promossa dall’Asst Lecco in collaborazione con il Comune di Lecco e il Simul, che racconta l’attività degli operatori sanitari impegnati durante la pandemia da Covid-19 attraverso le immagini realizzate da Marco Di Prinzio.

“Un grazie ad Asst Lecco, per il prezioso e fondamentale ruolo di cura che svolge nel nostro territorio a 25 anni dall’inaugurazione dell’Ospedale A. Manzoni di Lecco – sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza – Per questo, e con grande piacere, ospitiamo nel polo museale di Palazzo delle Paure, eccellenza per le esposizioni a Lecco, una mostra dedicata alla centralità dell’operato dell’Ospedale e del suo personale durante il periodo della pandemia da Covid-19, rievocando il ricordo di momenti difficili, con uno sguardo positivo dato dalla dedizione alla cura, alla ricerca e all’attenzione al paziente”.

L’iniziativa si inserisce nel programma di eventi organizzati per celebrare i venticinque anni dell’Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco e presenta una selezione di oltre quaranta scatti in bianco e nero che documentano l’attività di cura all’interno della struttura. Immagini di forte impatto emotivo, capaci di raccontare, attraverso volti e gesti, l’impegno e la dedizione degli operatori sanitari.

“Lo sforzo straordinario del personale sanitario, tecnico e amministrativo durante la pandemia da SARS-CoV-2 ha rappresentato un esempio di dedizione e sacrificio collettivo – spiega il direttore generale di Asst Lecco Marco Trivelli – Si è lavorato senza una piena conoscenza della malattia, in un contesto di incertezza, ma con il costante bisogno di garantire la salute e la volontà di offrire cure. In una situazione emotiva senza precedenti per medici, infermieri e operatori sanitari, è emersa una grande capacità di adattamento e solidarietà. Il lavoro di squadra, il supporto reciproco e la disponibilità a condividere momenti di difficoltà hanno permesso di affrontare l’emergenza con determinazione e umanità“.

“Questa mostra che racconta la vita all’interno dell’Ospedale Manzoni durante la pandemia, si apre alla città e vuole essere un omaggio agli operatori sanitari e a tutti coloro che a diverso titolo si sono spesi sul territorio per aiutare i nostri ospedali nell’approvvigionamento di ciò che era essenziale – prosegue Marco Trivelli – Un ringraziamento al Comune di Lecco per la sensibilità nell’accogliere questo progetto espositivo negli spazi museali del Palazzo delle Paure”.

“Entrare in ospedale per scattare fotografie è insolito. Entrarci durante una pandemia è un’esperienza eccezionale che non si dimentica. Anni addietro in tempi ordinari avevo realizzato alcune immagini nel reparto di Oncologia del Manzoni, da cui ne era nata una mostra, ma entrare e girare tutto l’ospedale durante la prima ondata pandemica, mentre tutti ne scappavano, è stata un’idea un poco folle e una vera a propria esperienza che ha lasciato il segno” spiega Marco di Prinzio, fotografo e presidente del Foto Club Lecco.

“A rendere meno difficile il complesso lavoro di ripresa è stato il personale sanitario, che mi ha accolto con grande disponibilità, nonostante fosse impegnato in un’attività che troppo spesso è già stata dimenticata. Nei loro sguardi ho colto passione e orgoglio, elementi che ho cercato di restituire attraverso le immagini, sguardi a volte stanchi, ma sempre fieri e profondamente appassionati” conclude il fotografo.

La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile dal 18 giugno al 6 luglio: il martedì dalle 10 alle 14, e da mercoledì a domenica dalle 10 alle 18.