A Palazzo Paure il Design Talk con Chiara Alessi sul rapporto tra oggetti, corpi e progettazione

Mercoledì 6 maggio alle 21 il secondo appuntamento della terza edizione del ciclo promosso da E507 Studio

La curatrice e saggista presenta il libro “La sedia del sadico” e riflette sul design come strumento di inclusione o esclusione

LECCO – Un incontro dedicato al design contemporaneo e alle sue implicazioni sociali è in programma mercoledì 6 maggio alle ore 21 nella sala conferenze di Palazzo delle Paure. L’appuntamento rientra nel ciclo “Design Talk*”, promosso da E507 Studio e curato da Prashanth Cattaneo, giornalista e pedagogista, ed è il secondo appuntamento della terza edizione.

Il focus di quest’anno è “design ora”, un tema che intende indagare le forme, gli strumenti e le visioni che stanno contribuendo a costruire la realtà contemporanea.

Ospite della serata sarà Chiara Alessi, curatrice e saggista che si occupa di cultura materiale e design di genere, autrice di pubblicazioni per diverse case editrici e di podcast per testate nazionali. Nel corso dell’incontro presenterà il suo ultimo libro, “La sedia del sadico. Il design sul corpo delle donne” (Laterza, 2026).

Il secondo appuntamento del ciclo sarà anche l’occasione per riflettere sul rapporto tra progettazione, corpi e inclusione, mettendo in discussione l’idea di neutralità degli oggetti. Al centro del confronto, la consapevolezza che quando un oggetto non risponde ai bisogni delle persone non si tratta di un limite individuale, ma di un errore di progettazione, e che gli strumenti possono diventare dispositivi di esclusione oppure occasioni di cambiamento.

Durante la serata saranno disponibili copie del libro grazie alla Libreria Volante. L’ingresso è gratuito, con possibilità di iscrizione tramite il sito di E507 Studio.