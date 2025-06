A Palazzo Paure la mostra “Antonio Ligabue e l’arte degli Outsider”

Un racconto sul complesso rapporto tra arte e follia

A Lecco dal 13 giugno al 2 novembre 2025

LECCO – Un racconto sul complesso rapporto tra arte e follia; uno sguardo approfondito sulle vicende personali e sulla produzione di autori che hanno scritto pagine importanti della storia dell’arte italiana del Novecento, la cui formazione sviluppatasi nell’alveo di studi tradizionali, si è indirizzata verso esiti altri, dopo aver vissuto una esperienza manicomiale che li ha segnati profondamente e sulla ricerca di autori che proprio in un ospedale psichiatrico hanno scoperto il potere dell’arte e il proprio talento.

Questo è il filo rosso che guida la mostra, in programma nelle sale del Palazzo delle Paure a Lecco, dal 13 giugno al 2 novembre 2025. L’esposizione, dal titolo Antonio Ligabue e l’arte degli Outsider, curata da Simona Bartolena, prodotta e realizzata da ViDi cultural e Ponte43, in collaborazione con il Comune di Lecco e il Sistema Museale Urbano Lecchese, propone 14 opere di Antonio Ligabue e una quarantina di dipinti e disegni realizzati da maestri quali Filippo de Pisis, Carlo Zinelli, Gino Sandri, Edoardo Fraquelli, Pietro Ghizzardi, Mario Puccini, Rino Ferrari, artisti che hanno conosciuto il manicomio o le cui ricerche hanno seguito percorsi anomali, fuori dagli schemi. Accompagna la mostra un catalogo realizzato da Ponte43 per le edizioni ViDi cultural.

L’assessora alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza: “Secondo appuntamento del ciclo Grandi mostre 2025-2027, fortemente voluto dall’assessorato alla cultura del Comune di Lecco, e organizzato in collaborazione tra Vidi Cultural e il Sistema Museale Urbano Lecchese. Questa volta portiamo a Lecco una mostra che ruota attorno alla figura di Antonio Ligabue, importante esponente della scena artistica italiana tra il XIX e il XX secolo. Siamo lieti di ospitare questa significativa esposizione, grazie alla quale l’arte assume a Lecco un ruolo da protagonista, e invitiamo cittadini e turisti a cogliere l’occasione”.