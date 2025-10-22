A Pavia in mostra il Cristo di Lecco reinterpretato dal Maestro Xante Battaglia

“Le forme dello spazio – Leonardo nel Contemporaneo”

“E’ un onore. Si tratta di un fotocollage su tela della serie concettuale selettiva critica ‘opera struttura binaria'”

LECCO – Il Cristo di Lecco sarà protagonista di una nuova mostra: tutti gli appassionati di arte potranno visitare l’esposizione in programma a Pavia, presso la galleria Marco Fraccaro del Collegio Cairoli, dal titolo “Le forme dello spazio – Leonardo nel Contemporaneo” (curatori Filippo Moretti e Giosué Allegrini. Il vernissage è fissato per domani, 23 ottobre, alle ore 17. Mostra visitabile dal 23 al 25 ottobre ore 17-19).

Tra le opere esposte anche due lavori del Maestro Xante Battaglia tra cui un fotocollage su tela del Cristo di Lecco (40x60cm) facente parte della sua serie concettuale selettiva critica “opera struttura binaria”: “E’ un onore avere saputo che il Maestro di fama internazionale, artista eccentrico e poliedrico, afferente all’arte Concettuale e Comportamentale, porterà una reinterpretazione del Cristo di Lecco in mostra – hanno detto dalla famiglia Gallo-Mazzoleni -. Si tratta di un suo fotocollage su tela della serie concettuale selettiva critica ‘opera struttura binaria'”.

Nel giugno 2024, dopo mesi di studio, il Maestro Xante Battaglia aveva ritenuto di ascrivere il “Cristo di Lecco” alla mano maestra di Leonardo da Vinci intravedendo in particolare esplicitata in essa proprio quel “concetto di aria” caratterizzante le opere somme del genio toscano. L’artista porterà a Pavia anche il suo polittico “Gioconda story” (sfregiata, cancellata, ricancellata, mito su mito) artypo e pittura acrilica su tela, 80x60cm.