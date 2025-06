A Villa Gomes l’evento diffuso “Parole in viaggio”

Appuntamento il 14 giugno

LECCO – Il centro per le famiglie del Comune di Lecco “Dire, fare, giocare…” e la biblioteca civica Uberto Pozzoli organizzano “Parole in viaggio”, un evento diffuso nel parco di Villa Gomes previsto per sabato 14 giugno dalle 10 alle 12 volto alla promozione e valorizzazione della lettura in lingua madre.

Le protagoniste saranno infatti le storie raccontate dalle voci di lettori madrelingua, che condivideranno parole, suoni e accenti nei diversi spazi del parco allestiti per l’occasione. A ogni postazione, una per lingua, sarà possibile sfogliare albi illustrati, ascoltare letture e lasciarsi guidare dalla potenza evocativa delle immagini.

Per partecipare non sarà necessario conoscere le lingue, in quanto le illustrazioni accompagneranno ogni storia, i suoni sorprenderanno e le emozioni emergeranno spontaneamente. L’evento è rivolto principalmente a bambini e famiglie, ma aperto a tutti: non si è mai troppo piccoli per ascoltare una storia, nemmeno nel grembo materno, così come non si è mai troppo grandi per riscoprire il proprio sguardo bambino.

Infine, “Parole in viaggio” è anche un’occasione per conoscere i servizi offerti dalla biblioteca civica dal centro per le famiglie del Comune di Lecco, e incontrare alcune realtà attive nel territorio con sezioni locali come Croce rossa italiana e Mamme alla pari, che, con missioni differenti, sono quotidianamente accanto alle famiglie.

“Le parole sono ponti che possono unire e sono proprio i più piccoli a insegnarcelo – sottolinea l’assessore al Welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni -. È il motto con cui ci avviciniamo a questo prezioso evento di cui ringrazio lo staff del nostro centro per le famiglie, non solo per questa giornata ma per tutto il lavoro fatto quotidianamente. L’orientamento dei nostri servizi è quello di accompagnare genitori, bambini e bambine in una fase della vita dove il bisogno di relazione e di confronto è significativo. Si sente sempre più il bisogno di una comunità intorno alle famiglie, compito di tutti noi favorire socialità e dialogo”.

Così l’assessora alla cultura Simona Piazza: “Un’iniziativa promossa dalla biblioteca civica in collaborazione con il centro per le famiglie del Comune, volta alla promozione del valore della lettura per i più piccoli. Un’importante occasione per avvicinare i bambini di tutte le età alla lettura, proponendo un viaggio che li accompagnerà a scoprire le varie lingue e culture del mondo all’interno della suggestiva location del parco di Villa Gomes. Qui, i piccoli lettori e lettrici, avranno anche modo di stare con i loro familiari a contatto con la natura. Questa occasione apre una nuova opportunità: quella di rigenerare gli spazi e di portare anche iniziative anche all’interno di luoghi che non sono convenzionalmente dedicati alla cultura”.