“A zonzo con Manzoni”, a Villa Gomes uno spettacolo itinerante tra i personaggi dei Promessi sposi

Dal 9 al 13 giugno Teatro Invito porta in scena una nuova produzione site-specific ispirata ad Alessandro Manzoni nel parco lecchese

Cinque monologhi e un dialogo accompagneranno il pubblico tra Agnese, don Abbondio, don Rodrigo, Geltrude, Renzo e Lucia reinterpretati in chiave contemporanea

LECCO – Un viaggio teatrale tra i personaggi dei “Promessi sposi” nel cuore del Parco di Villa Gomes. Dal 9 al 13 giugno Teatro Invito porterà in scena “A zonzo con Manzoni”, nuova produzione itinerante ispirata ad Alessandro Manzoni e costruita come uno spettacolo site-specific all’aperto.

Lo spettacolo accompagnerà il pubblico lungo un percorso nel parco lecchese trasformato per l’occasione nella casa immaginaria dei personaggi manzoniani. A guidare il cammino sarà lo stesso Manzoni, che presenterà le sue creature in una veste diversa da quella tradizionalmente conosciuta.

Il pubblico incontrerà così “una Agnese scaltra e pragmatica, un don Abbondio dolente e filosofico, un don Rodrigo orgoglioso e sentimentale, una sensuale Geltrude, un saggio Renzo e una combattiva Lucia”, in uno spettacolo che alterna cinque monologhi e un dialogo definiti “divertenti e profondi”.

La produzione vede in scena Giusi Vassena, Michele Fiocchi, Nicola Bizzarri, Beatrice Marzorati, Gabriele Vollaro, Riccardo Giordano e Alessia Valfré, con drammaturgia e regia di Luca Radaelli.

“A zonzo con Manzoni” rappresenta una nuova produzione di Teatro Invito pensata per l’estate e costruita in forma itinerante, con sette attori – di cui tre under 30 – impegnati a reinterpretare alcuni dei personaggi più celebri del romanzo ambientato proprio sul territorio lecchese.

Gli spettacoli si terranno ogni sera in due repliche, alle 21 e alle 21.30, con ingresso dal Parco di Villa Gomes in via Isola Villatico. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione. In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà in replica unica alle 21.30 allo Spazio Teatro Invito di via Ugo Foscolo a Lecco.

L’iniziativa si inserisce inoltre all’interno del progetto LuCIA – Luoghi Cultura Innovazione Apprendimento, realizzato in collaborazione con Comune di Lecco, Fondazione Cariplo e Regione Lombardia.