Abbinamenti sonori particolari per il 38° Festival di Musica tra Lago e Monti

Presentata la nuova edizione della rassegna in programma tra il 13 luglio e il 14 settembre

Il Maestro Roberto Porroni: “Un cartellone che cerca di portare la novità all’interno di una corrente di tradizione”

LECCO – Presentata stamattina, venerdì, l’edizione numero 38 del Festival di Musica tra Lago e Monti diretto dal Maestro Roberto Porroni. Anche quest’anno, oltre alla città di Lecco, saranno coinvolti i comuni di Barzio, Cremeno, Cassina, Bellano, Varenna, Dervio, Vendrogno… con le loro suggestive atmosfere, appunto, tra lago e monti.

Il festival prenderà il via domenica 13 luglio da Lecco, palazzo Belgiojoso, e si svilupperà in un programma di 16 concerti, tutti in luoghi artistici di pregio e programmi di grande fascino. La conclusione il 14 settembre nella splendida cornice di Villa Cipressi a Varenna. E, ancora una volta, gli sponsor istituzionali hanno aderito con sensibilità e entusiasmo, così come alle amministrazioni comunali che ospiteranno i concerti. Ricordiamo che tutti i concerti sono ad ingresso libero senza prenotazione, fino ad esaurimento posti disponibili.

Il presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati ha sottolineato la qualità degli eventi: “Non potevamo non supportare anche quest’anno il festival che ormai rappresenta una piacevole tradizione a cui la gente, turisti e residenti, non vogliono rinunciare. Grazie a Roberto e a tutti gli artisti che porteranno sul nostro territorio il loro messaggio di cultura attraverso la musica”.

Anche la presidente di Confartigianato Imprese Lecco Ilaria Bonacina ha sottolineato l’importanza di sostenere un evento del genere: “Non potevamo non esserci, ho partecipato io stessa ad alcuni concerti e mi sono emozionata. E’ bello poter proporre un evento di cultura che valorizza le bellezze del territorio”.

Presente anche Marco Massironi, responsabile Private Banking – Nord Ovest Deutsche Bank Italia: “Anche noi continuiamo a partecipare a questo bellissimo viaggi che ci vede uniti fin dalla prima edizione. Sicuramente ciò che ci accomuna a questo festival è l’amore per il nostro territorio”.

Festival che ha trovato il supporto del Fondo Sostegno Arti dal Vivo con la presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese Maria Grazia Nasazzi che ha sottolineato come musica e amicizia vadano a braccetto e come una manifestazione del genere contribuisca a creare rapporti e legami. L’assessore alla cultura del comune di Lecco Simona Piazza ha parlato invece di un “festival come linfa vitale che va a caratterizzare l’identità culturale del nostro territorio”.

Il Maestro Roberto Porroni, infine, ha presentato nel dettaglio tutti i concerti: “In questa edizione abbiamo cercato di abbinare suoni e strumenti in modo particolare. E’ stato creato un cartellone che non vuole cercare la novità a tutti i costi, ma cerca di portare la novità all’interno di una corrente di tradizione”.

Il più grosso ringraziamento è andato a tutti gli sponsor che hanno permesso per il 38° anno la realizzazione del festival. Tutti i concerti sono gratuiti e andranno in scena in orari diversi. Per informazioni sul festival: biglietteria@amduomo.it o via whatsapp al 351 8962224 (si prega di non telefonare a questo numero).

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL FESTIVAL