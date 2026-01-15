Accademia Corale di Lecco: contributo di 25mila euro da Fondazione Cariplo

Favorire percorsi di sviluppo, qualificazione e rafforzamento dell’offerta al pubblico

Il finanziamento si inserisce in un progetto biennale del valore di 100mila euro

LECCO – Un riconoscimento di rilievo regionale che premia una lunga storia musicale e un progetto di qualità: Fondazione Cariplo ha deciso di sostenere il progetto “Cultura In Coro: capolavori musicali per la valorizzazione artistica del lecchese” promosso dall’Accademia Corale di Lecco, assegnando un contributo di 25.000 euro nell’ambito del bando “Valore della Cultura”.

Il finanziamento riguarda un progetto biennale (2026-2027) dal valore complessivo superiore ai 100.000 euro, all’interno di un bando di rilevanza regionale. Fondata nel 1947, l’Accademia Corale di Lecco rappresenta una delle realtà musicali più storiche e consolidate del territorio. Dal 2023 ha avviato un percorso ambizioso dedicato ai grandi capolavori coro-orchestrali della storia della musica, portando in città il “Requiem” di Mozart.

Il 2025 ha segnato un passaggio particolarmente significativo con l’esecuzione integrale della “Passione secondo Matteo” di Bach, una delle sole tre rappresentazioni nel Nord Italia durante la Quaresima.

Il bando “Valore della Cultura”, promosso da Fondazione Cariplo, è rivolto alle organizzazioni impegnate nella gestione di attività e beni culturali, con l’obiettivo di favorire percorsi di sviluppo, qualificazione e rafforzamento dell’offerta al pubblico. In linea con questo spirito, il contributo assegnato non servirà a garantire la sopravvivenza dell’attività dell’Accademia, ma a innalzare ulteriormente la qualità artistica e organizzativa, migliorando la gestione e la promozione e introducendo nuove iniziative rivolte al pubblico.

Il progetto si inserisce in un percorso condiviso con enti, associazioni, scuole, istituzioni e imprese del territorio, che hanno sostenuto l’Accademia fin dalla fase di presentazione della domanda. Un cammino di crescita che accompagnerà l’Accademia Corale di Lecco fino al 2027, anno in cui l’associazione celebrerà ottant’anni di attività.