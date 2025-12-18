Acquate. Concerto di Natale del Coro San Giorgio in memoria di don Luigi Mazzucato

Una serata speciale per celebrare la memoria e contribuire ai progetti di Medici con l’Africa

Appuntamento a sabato 20 dicembre alle 21

LECCO – In arrivo un suggestivo appuntamento musicale presso la chiesa parrocchiale di Acquate con il Concerto di Natale del Coro San Giorgio, diretto da Gianmarco Aondio.

Il concerto, in programma sabato 20 dicembre alle ore 21, sarà dedicato alla memoria di don Luigi Mazzucato, storico direttore di Medici con l’Africa Cuamm dal 1950 al 2008, a dieci anni dalla sua scomparsa.

Alla serata sarà presente il dott. Gaetano Azzimonti, medico Cuamm con lunga esperienza sul campo e Program Manager dei progetti in diversi Paesi di intervento. Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto a sostegno dei progetti promossi da Medici con l’Africa Cuamm.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.