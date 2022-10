Sabato 22 ottobre ore 16.30 nel salone dell’oratorio di Acquate

Relatore dell’incontro sarà il parroco Don Walter Magnoni

LECCO – “Charles De Foucauld: Nazareth e la vita nascosta di Gesù” è il titolo dell’incontro in programma sabato 22 ottobre alle ore 16.30 nel salone dell’oratorio di Acquate (via Renzo, 7 a Lecco) e che vedrà come relatore il parroco Don Walter Magnoni.

L’incontro è promosso dalla Comunità Pastorale Beata Vergine di Lourdes – Chiesa Parrocchiale di San Giorgio Martire Acquate e Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme Delegazione di Lecco.