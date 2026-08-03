Agosto nei musei di Lecco: ecco le novità dal Sistema Museale Urbano Lecchese

Riscoprire i musei e lasciarsi ispirare da arte, cultura e territorio

Anche per il mese di agosto proseguono le visite guidate a Palazzo delle Paure per la mostra di Hokusai

L‍ECCO – Le vacanze sono l’occasione perfetta per riscoprire i musei e lasciarsi ispirare da arte, cultura e territorio. A Palazzo Paure prosegue la grande mostra su Hokusai, mentre in Torre Viscontea continua – con un’allestimento appena rinnovato – la mostra: “Nicola Villa – Traiettorie di attimi” in occasione dei 30 anni dell’Associazione per la Cura dei Malati in Trattamento Palliativo Lecco.

Anche per il mese di agosto proseguono le visite guidate a Palazzo delle Paure per la mostra di Hokusai, occasione imperdibile per immergersi nella sua arte e scoprire le tecniche, il processo creativo e i segreti della celebre “Grande Onda”.

Si ricorda poi che, oltre a Palazzo delle Paure e alla Torre Viscontea, ad agosto sono visitabili tutti i siti museali della città di Lecco: Villa Manzoni e il Museo Manzoniano (acquista qui il biglietto e prenota la tua visita) e Palazzo Belgiojoso con i suoi musei (Archeologico, Storico e di Storia Naturale) ad ingresso libero.

Le mostre

Palazzo delle Paure

Fino al 27 settembre 2026

Hokusai. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa

A cura di Vi.Di Cultural s.r.l

Hokusai. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa A cura di Vi.Di Cultural s.r.l Fino al 17 gennaio 2027

L’altra faccia della Luna. Gli anni ‘70 e l’utopia del Festival Rock

A cura di Barbara Cattaneo, Luigi Erba e Roberto Mutti

Torre Viscontea

Fino al 20 settembre

Nicola Villa – Traiettorie di attimi

A cura di ACMT ODV ETS

Visite guidata alla mostra di Hokusai

Domenica 23 agosto ore 16:00 Palazzo delle Paure

L’esposizione, curata da Paolo Linetti, direttore del Museo d’Arte Orientale Collezione Mazzocchi di Coccaglio (BS), con un intervento di Simona Bartolena, e prodotta e realizzata da ViDi Cultural e Ponte43, in collaborazione con il Comune di Lecco e il Sistema Museale Urbano Lecchese, riunisce 75 opere provenienti da collezioni private, documentando alcuni aspetti fondamentali dell’evoluzione stilistica del maestro Katsushika Hokusai.

Costo: 16€ a persona, comprensivo di ingresso alla mostra e visita guidata.

Prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: prenotazioni@artuassociazione.org; tel 331 70 63 429.