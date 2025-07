Ai Piani Resinelli la rassegna “Libri contro il turismo di massa”

Due serate di cammino e lettura per chi ama la montagna lenta e autentica, lontano dal turismo di massa

Entrambe le serate, in programma il 25 luglio e l’8 agosto, prenderanno il via alle 18:30 in piazza della Chiesa

PIANI RESINELLI – Due passeggiate letterarie ai Piani Resinelli per riscoprire la montagna con lentezza e consapevolezza. Pensata per chi rifiuta l’overtourism e l’approccio “mordi e fuggi”, nasce la mini rassegna “Libri contro il turismo di massa”: due appuntamenti che uniscono la forza delle storie alla bellezza di sentieri poco frequentati. Due camminate tra poesia, narrativa e cammino, lontane dai percorsi più battuti e dagli itinerari acchiappa-like sui social.

“Un invito a scoprire i Piani Resinelli attraverso i libri, che sono lenti per natura: vanno letti, condivisi, custoditi nella memoria – proseguono gli organizzatori della rassegna – Perché la memoria, come sappiamo, è un gesto profondamente rivoluzionario. Grazie al prezioso supporto delle amiche e degli amici del Cai di Calco, nostri compagni nella tutela del territorio e nella difesa delle montagne dallo sfruttamento intensivo”.

Venerdì 25 luglio alle 18:30 prende il via la rassegna dedicata ad Antonia Pozzi e Mary Varale, un incontro speciale dedicato alle donne della Grigna. “La Grignetta è una delle poche montagne locali a conservare un nome femminile. Questa passeggiata letteraria celebra proprio lei, la Guerriera, attraverso le voci di chi l’ha conosciuta e amata. In particolare, la poetessa e alpinista Antonia Pozzi e la straordinaria scalatrice Mary Varale. Durante il percorso, potrai ascoltare poesie e letture che raccontano la vita di queste due figure emblematiche, profondamente legate alla nostra montagna del cuore, quella che sentiamo davvero come casa” spiegano gli organizzatori.

Inoltre, venerdì 8 agosto alle 18:30 si terrà la presentazione del romanzo “Una storia ancora da scrivere” con l’autore Michele Castelnovo. “Dedichiamo questa serata a Michele Castelnovo, scrittore, creator e guida ambientale escursionistica lecchese, che da cinque anni racconta il nostro territorio sui social con uno sguardo attento alla sostenibilità e alla consapevolezza di chi ama la montagna” commentano gli organizzatori.

“Durante la passeggiata presenteremo il romanzo d’esordio Una storia ancora da scrivere: Giovanni, alla soglia dei trent’anni, fugge dalla Brianza e da una relazione ormai soffocante. Si rifugia in un vecchio rustico di famiglia nell’entroterra di Sanremo, dove coltiva il sogno di diventare scrittore, lontano dal peso delle aspettative sociali legate alla sua età – proseguono gli organizzatori – Qui incontra Luca, che dietro un’apparente semplicità nasconde vicende molto più complesse. Nonostante le differenze, tra i due nasce un’amicizia sincera. Mentre Giovanni cerca di scrivere il suo romanzo, scopre un drammatico evento che lo costringe a fare i conti con le conseguenze delle proprie scelte. Tra crisi e crescita, fughe e incontri, inizia così il suo viaggio alla scoperta di sé e della propria storia”.

Entrambe le serate avranno inizio alle 18:30 in piazza della Chiesa e si concluderanno con un piccolo aperitivo offerto dal Forno della Grigna. Gli eventi sono a offerta libera.