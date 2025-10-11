AIDIA Lecco celebra le protagoniste manzoniane con una passeggiata letteraria

Letteratura, storia e valorizzazione del territorio

L’evento si terrà domenica 19 ottobre

LECCO – La città di Lecco sarà protagonista di un’iniziativa culturale che intreccia letteratura, storia e valorizzazione del territorio, promossa dall’Associazione Italiana Donne Ingegnere e Architette – Sezione di Lecco (AIDIA Lecco), “Le donne nei Promessi Sposi”.

L’evento, in programma domenica 19 ottobre, offrirà l’occasione di riscoprire i luoghi evocativi del capolavoro manzoniano con uno sguardo attento alle figure femminili che lo animano. Lucia, Gertrude, Agnese: donne che, con le loro storie, raccontano coraggio, fragilità, determinazione e desiderio di libertà.

La passeggiata sarà condotta dalla divulgatrice umanista e storyteller Elena Ornaghi, che accompagnerà i partecipanti in un itinerario letterario di circa 5 km tra le vie di Lecco, arricchito da letture scelte tratte dai Promessi Sposi. Un percorso che sarà non solo un cammino fisico, ma anche un viaggio nell’opera di Alessandro Manzoni, riscoperta attraverso una prospettiva inedita e coinvolgente, tutta al femminile.

Il ritrovo è fissato alle ore 9:30 in Piazza Era, con partenza alle ore 10 e arrivo previsto intorno alle ore 13. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.

Con questa iniziativa, AIDIA Lecco intende valorizzare la memoria culturale del territorio e, al tempo stesso, offrire un momento di riflessione e condivisione dedicato al ruolo delle donne, ieri come oggi.

AIDIA, Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architette, fondata nel 1957, è una realtà nazionale che promuove la valorizzazione delle competenze femminili nelle professioni tecniche e scientifiche.

La Sezione di Lecco, attiva dal 2021, porta avanti iniziative culturali, divulgative e formative con l’obiettivo di favorire l’inclusione, la crescita e la partecipazione delle donne nel mondo dell’ingegneria, dell’architettura e, più in generale, nelle discipline STEM.

Per ulteriori informazioni: aidia.lecco@gmail.com