Al Cenacolo Francescano la comicità di Angelo Pisani: “Habemus papà!”

Tra le gioie e le fatiche della paternità, Angelo Pisani arriva a Lecco per una serata all’insegna delle risate e del divertimento

Venerdì 20 novembre al Cenacolo Francescano il comico salirà sul palco a sostegno di Telethon

LECCO- Pannolini, scuola, attività sportive, feste, primi amori e persino il cane da portare fuori.

È la quotidianità di un padre alle prese con la crescita della propria figlia raccontata con ironia da Angelo Pisani in “Habemus papà!”, in programma venerdì 20 novembre alle 21 al Teatro Cenacolo Francescano di Lecco, organizzato da NonSoloTurismo APS.

Scritto da Pisani insieme a Luciano Federico e diretto dallo stesso comico, lo spettacolo ripercorre le diverse tappe della paternità, dalla nascita all’adolescenza, tra impegni familiari, scuola, attività extrascolastiche e primi innamoramenti.

Nel racconto trovano spazio anche i rapporti di coppia e le piccole battaglie della vita domestica. E quando sembra finalmente arrivato il momento di riposare, ecco nuovi impegni: il cane da portare fuori o una telefonata della nonna, naturalmente interessata a sapere come sta la nipote.

Una carrellata di situazioni quotidiane trasformate in comicità, nella quale molti genitori potranno riconoscersi. “Habemus papà!” racconta così, con leggerezza e ironia, gioie, fatiche e imprevisti dell’essere padre.

I biglietti sono disponibili online su www.nonsoloturismo.net, con posti numerati e senza diritti di prevendita.