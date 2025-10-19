Al Centro Culturale Manzoni ripartono gli incontri per le superiori

Al via la terza edizione de “La conoscenza è un’avventura umana”

Il primo incontro è il 4 dicembre sull’Intelligenza Artificiale

LECCO – Il Centro Culturale Manzoni di Lecco riparte con un nuovo ciclo di incontri per i ragazzi delle scuole superiori dal titolo “La conoscenza è un’avventura umana“. Il progetto pensato in collaborazione con un gruppo di insegnanti degli istituti lecchesi è giunto alla terza edizione e finora ha ottenuto ottimi riscontri tra gli studenti.

Infatti, in migliaia negli anni passati hanno partecipato agli incontri di alto tenore culturale caratterizzati dal particolare approccio didattico-educativo dei relatori quali docenti universitari, giornalisti, scienziati e ricercatori. Questi si sono messi personalmente in gioco documentando la grandezza e insieme la drammaticità della conoscenza umana.

I ragazzi, inoltre, hanno potuto sperimentare e conoscere meglio tematiche legate all’attualità al fine di intraprendere un percorso di scoperta appassionata delle proprie attitudini, nel rapporto con gli altri e con la realtà.

I temi proposti per l’annata 25/26 sono molto diversi: dall’intelligenza artificiale come sfida alla creatività dell’uomo, al “miracoloso” ruolo delle donne in Montale, fino all’avventura degli scienziati alla ricerca dell’infinitamente piccolo. Inoltre, si parlerà della grande dignità umana degli internati militari italiani quali lo scrittore Giovannino Guareschi, e si finirà con le storie olimpiche al di là della facile retorica della vittoria a tutti costi.

Il primo incontro del ciclo è in programma il prossimo 4 dicembre e si discuterà della sfida culturale e educativa dell’AI e se questa può essere un supporto ad un reale percorso umano di conoscenza. A parlarne sarà uno studioso di primo piano di questi problemi: Luca Botturi, docente alla Scuola universitaria della Svizzera italiana che ha svolto le sue ricerche anche in Italia, Canada, Spagna e Stati Uniti e che ha curato numerosi progetti sull’educazione digitale nel Nord Italia e nel Canton Ticino.

Altri relatori del ciclo saranno Valentina Villa, storica e ricercatrice dell’Università Cattolica (Guareschi e gli Internati Militari Italiani); il giornalista sportivo Nando Sanvito (Storie olimpiche); Lucio Rossi, docente di Fisica sperimentale a Milano e tra gli scienziati che al Cern di Ginevra hanno scoperto il Bosone di Higgs (viaggio verso l’infinitamente piccolo); Teresa De Carli e Camillo Bartolini, insegnanti di materie umanistiche e studiosi di letteratura contemporanea (Montale).

Gli incontri si svolgeranno sempre la mattina presso il Cenacolo Francescano. Docenti e Consigli di classe interessati dovranno far pervenire la propria adesione ai singoli incontri entro fine novembre, scrivendo al Centro Culturale Alessandro Manzoni alla seguente indirizzo e-mail: ccam.lecco@gmail.com.