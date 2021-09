Al cineteatro Palladium tre appuntamenti con il teatro per bambini

La Compagnia del Domani porta in scena alcune delle favole più amate

“Siete pronti ad immergervi in un mondo incantato fatto di favole, principi, castelli e magie?”

LECCO – La Compagnia del Domani è lieta di annunciare la nuova rassegna teatrale di favole per piccoli e grandi: Favoland: “Siete pronti ad immergervi in un mondo incantato fatto di favole, principi, castelli e magie?”

Il Cineteatro Palladium diventerà un regno incantato per 3 sabati pomeriggio dove saranno portate in scena alcune delle favole classiche più amate: Hänsel e Gretel, Shrek, Il Gatto con gli Stivali (è consigliato acquistare biglietti o abbonamenti per l’intera rassegna comodamente online)

Gli spettacoli e le date:

Hänsel e Gretel

Sabato 25 Settembre ore 16.00 e ore 17.30

Sabato 9 Ottobre ore 16.00 e ore 17.30

Sabato 23 Ottobre ore 16.00 e ore 17.30

Biglietti e abbonamenti sono disponibili all’acquisto online per gli spettacoli delle ore 17.30 mentre per quelli delle ore 16.00 sono disponibili alcuni posti direttamente al botteghino i giorni degli spettacoli. Per info e biglietti: https://www.compagniadeldomani.it/favoland.