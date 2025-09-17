Al Circolo Figini di Maggianico la mostra fotografica “Son solo sguardi”

Gli scatti in bianco e nero della giovane fotografa Laura Selvatici

L’inaugurazione il 20 settembre alle 18. La mostra sarà aperta fino al 12 ottobre

LECCO – “Son solo sguardi” è il nome della mostra che presenterà i ritratti realizzati dalla giovane fotografa Laura Selvatici. L’esposizione, in collaborazione con Lumis Arte, è stata allestita al Circolo Fratelli Figini di Maggianico con l’inaugurazione prevista il 20 settembre 2025 alle ore 18 alla presenza della fotografa e sarà visitabile fino al 12 ottobre da martedì a domenica, dalle 8 alle 22. La mostra “Son solo sguardi” è composta da fotografie in bianco e nero scattate e stampate completamente in analogico ed ha come protagoniste ragazze immerse in ambienti naturali.

Il progetto di Laura Selvatici nasce da alcune fotografie scattate durante una vacanza in Grecia, insieme a Emma e Roberta, due amiche di infanzia, nel giugno del 2021. Ogni sera, al tramonto, si sedevano sugli scogli vicino al porto di Skopelos e scattavano delle fotografie per il semplice piacere del momento. Tornata a casa, Laura ha riscoperto nelle immagini la magia e le emozioni di quelle serate.

Laura Selvatici (2003), cresciuta a Monza, inizia a fotografare all’età di 14 anni con una vecchia Nikon del padre e viene subito attratta dalla figura umana. Nel 2021 riceve la sua prima macchina fotografica analogica e impara a sviluppare i rullini con l’aiuto di un fotografo amico del padre. Dopo una pausa legata agli studi all’accademia di Brera riprende a scattare e a stampare in camera oscura, dando forma concreta alle immagini. Per lei la fotografia rappresenta una sorta di gioco, fatto di sperimentazione e ragionamento in ogni fase.