Al Lecco Film Fest si parla di turismo: “Come la cultura può far crescere il territorio?”

All’Hotel Promessi Sposi una mattinata di confronto tra istituzioni e operatori del settore

“Compito delle istituzioni è rendere sostenibile la qualità della vita dei residenti senza farci scappare il successo turistico che stiamo vivendo”

MALGRATE – L’Hotel Promessi Sposi di Malgrate, con la sua sala meeting gremita, ha fatto da cornice stamattina a un interessante evento legato al Lecco Film Fest 2026. All’appuntamento dedicato al rapporto tra cultura, cinema, turismo e sviluppo del territorio hanno partecipato Francesca Caruso, assessore alla Cultura di Regione Lombardia; Cinzia Bettega, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Lecco; Francesca Colombo, direttrice di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano; e Mauro Guerra, sindaco di Tremezzina e presidente di ANCI Lombardia.

A introdurre l’incontro è stato don Davide Milani, ex prevosto di Lecco, presidente presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo che organizza il Lecco Film Fest: “Quando 7 anni fa dalla collaborazione di Confindustria Lecco Sondrio e Fondazione Ente dello Spettacolo nacque l’idea di fare un festival, sicuramente si voleva assolvere a una funzione culturale, ma voleva essere anche espressione di un territorio e di una alleanza che si è allargata a tante realtà, una delle prime è stata l’azienda di Fabio Dadati che si è messo subito a disposizione. Il seminario di oggi è un po’ il frutto maturo di questo percorso: come un festival come questo o le tante iniziative importanti che ci sono possono far crescere un territorio?”

A moderare l’incontro è stato proprio Fabio Dadati, imprenditore, presidente di Confcommercio Lecco e rappresentante della Camera di Commercio Como-Lecco, che è partito da una domanda: “Quanto la cultura è una leva economica positiva, si integra con la città e la fa crescere in modo sostenibili? Sappiamo tutti che ci sono dei temi molto complessi collegati collegati al tema del turismo: nell’epoca attuale le persone hanno cominciato a muoversi molto di più e, complice la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale, si muovono seguendo delle indicazione dettate dalle dinamiche degli algoritmi con scenari che cambiano velocemente. Il risultato è che i turisti si concentrano solo in alcuni luoghi che poi esplodono, creando complicazioni non solo ai turisti stessi ma anche a chi in quei luoghi ci vive. Il tema, per noi operatori del turismo, è dare continuità e sostenibilità a un processo turistico che non può essere né una fiammata, ma non deve nemmeno diventare terreno di scontro tra il cittadino, che subisce queste dinamiche, e il turismo”.

A mettere una serie di questioni sul tavolo è stato proprio Mauro Guerra, sindaco di Tremezzina e presidente di ANCI Lombardia, che col turismo dialoga costantemente da anni e ha sviluppato in prima persona un rapporto stretto tra cinema, turismo e territorio: “Prima di tutto voglio chiarire che io preferisco avere ‘problemi’ di gestione dell’abbondanza, piuttosto che misurarmi con la ‘carestia’. Non bisogna demonizzare il turismo, ma bisogna avere la consapevolezza che impatta sulla vita delle comunità che abitano il territorio. Compito delle istituzioni è quello di rendere sostenibile la qualità della vita dei residenti senza farci scappare il successo turistico che stiamo vivendo. Non è facile, ma stiamo cominciando a capire e misurare il fenomeno, ponendoci il problema di quali regole è necessario introdurre”.

Costo delle case, viabilità, impatto sociale del turismo: dal dialogo è emerso come si debba costruire un insieme di condizioni per riequilibrare questo rapporto. Ad esempio è emerso come si possano mettere in campo leve fiscali per favorire i residente, piuttosto che mettere in atto una redistribuzione della ricchezza generata dal turismo per creare condizioni di sostenibilità rivolte ai residenti.

Il tema, ovviamente, è ambio e con molteplici risvolti, ma quello di stamattina è stato sicuramente un momento di confronto molto importante tra istituzioni e operatori del settore sulle opportunità offerte dalla cultura come leva di crescita e valorizzazione delle comunità.