Al Planetario di Lecco tutto pronto per i campus estivi

Cinque settimane di attività tra scienza e divertimento

Il primo campus inizierà lunedì 16 giugno

LECCO – Un’estate tra le stelle per i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado: tornano al Planetario i campus di astronomia, un’affascinante full immersion nel mondo del cielo, tra proiezioni in cupola, lezioni, laboratori interattivi e giochi educativi.

I campus saranno cinque, ciascuno della durata di una settimana, con attività previste dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì. Il primo campus inizierà lunedì 16 giugno (fino a venerdì 20) con il campus Base, pensato per chi si avvicina per la prima volta all’astronomia: il lunedì sarà dedicato al Sole, il martedì alla Luna, il mercoledì ai pianeti, il giovedì alle stelle e alla Via Lattea, e il venerdì al Big Bang e ai buchi neri. Ogni settimana si concluderà con un avvincente gioco a quiz per mettere alla prova quanto appreso.

Il secondo campus, in programma da lunedì 23 a venerdì 27 giugno e intitolato “Esploratori del cosmo”, rappresenta l’approfondimento ideale del percorso iniziato con il campus Base, ma non è necessario avervi partecipato: ogni settimana è autoconclusiva e può essere frequentata anche singolarmente.

Il terzo campus, intitolato “Ricercatori del futuro”, si svolgerà da lunedì 14 a venerdì 18 luglio. Il campus Base verrà poi riproposto nell’ultima settimana di agosto, da lunedì 25 a venerdì 29. A chiudere il programma, da lunedì 1 a venerdì 5 settembre, sarà “Focus”, un campus speciale articolato in giornate tematiche: il lunedì giurassico, il martedì degli alieni, il mercoledì dei marinai, il giovedì di Galileo e, infine, il venerdì degli astrofisici, con approfondimenti sulla vita delle stelle e il tradizionale quiz di chiusura.

Tutti i programmi dettagliati, nonché anche tutte le iniziative serali di questo periodo estivo dedicate al pubblico, possono essere consultati sul sito www.deepspace.it. Per iscriversi occorre inviare il modulo di prenotazione che si trova sul sito all’indirizzo planetariolecco@gmail.com

Per ogni ulteriore dettaglio e chiarimento è possibile chiamare Loris Lazzati, docente dei campus, al 3288985316. Il costo è di 90 euro per ogni campus.