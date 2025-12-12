Al Teatro Cenacolo Francescano andrà in scena “Non il solito racconto di Natale”

Un pomeriggio in famiglia tra emozioni, musica e il racconto di Scrooge

Appuntamento a domenica 14 dicembre

LECCO – Una domenica pomeriggio diversa dal solito, in attesa del Natale, da trascorrere a teatro. Domenica 14 dicembre, al Teatro Il Cenacolo Francescano di Piazza Cappuccini 3, va in scena il terzo appuntamento di Piccoli&Grandi Insieme, la rassegna di teatro, musica e cinema dedicata alle famiglie.

Marcello Corti, direttore e narratore, insieme al Sinestesie Ensemble e a Pietro Puccio, illustratore, presenteranno “Non il solito racconto di Natale”, una storia musicale illustrata pensata per bambine e bambini, papà e mamme, nonni, zii e parenti di tutte le età.

“Ebenezer Scrooge, ne avete mai sentito parlare? Lui proprio non sopporta il Natale: troppe luci, troppa musica, troppi colori e, soprattutto, troppi buoni sentimenti. E poi…che seccatura! Il giorno di Natale non si fanno mai buoni affari. Ma il vecchio Scrooge ancora non lo sa: quella notte succederà qualcosa di speciale, qualcosa di magico, e la sua vita cambierà per sempre” spiegano gli organizzatori dell’evento.

“Il racconto di Natale più emozionante di sempre prende vita grazie alla voce di Marcello Corti e all’Ensemble Sinestesie, in un concerto natalizio pensato per grandi e piccoli…insieme – continuano i coordinatori del progetto – Ascolteremo musiche natalizie e vedremo pian piano apparire sul grande schermo le immagini di questa storia”.

L’appuntamento è domenica 14 dicembre alle ore 15:30. I biglietti sono disponibili online sul sito del Cenacolo o direttamente in biglietteria del teatro a partire dalle 14:30. Prezzi: 6 euro per gli adulti, 4 euro per i bambini dai 3 ai 10 anni.