Si comincia domenica con un concerto della banda giovanile rappresentativa Anbima Lombardia

Al Cenacolo Francescano va in scena la rassegna Piccoli e grandi insieme musica

LECCO – Si arricchisce delle note della musica “Piccoli & grandi insieme” la collaudata rassegna di teatro per famiglie promossa da più di 25 anni dall’associazione Il Cenacolo Francescano.

Quest’anno infatti, la rassegna che ha portato a teatro negli anni migliaia di bambini accompagnati da genitori, nonni e zii, propone la novità “Piccoli & Grandi insieme musica”, dando così spazio a teatro e musica. Sul palcoscenico del teatro di Piazza Cappuccini saranno protagonisti diversi “attori” a partire dal Cenacolo Francescano con la sua sala di comunità, al comune di Lecco che ha messo a disposizione un contributo attraverso il “Bando ripartenza”, all’Associazione Culturale Esecutori di Metallo su Carta per quanto riguarda produzioni musicali e materiali didattici, all’associazione La Goccia sul fronte inclusione e comunicazione a all’Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome – Lombardia (Anbima), per il coinvolgimento giovanile e le produzioni musicali. Non solo, ma la rassegna è stata pensata in maniera più inclusiva possibile, da qui la collaborazione con l’associazione La Goccia e la volontà di pensare anche ai ragazzi con difficoltà (ad esempio quelli con Disturbi Specifici dell’Apprendimento) nella preparazione di tutti i materiali relativi alla rassegna.

Si comincia domenica 10 ottobre, alle 15.30 con il concerto gratuito della banda giovanile rappresentativa Anbima Lombardia nel cortile dell’oratorio della Parrocchia San Francesco di Lecco, prenotazione sul sito www.teatrocenacolofrancescano.it

Domenica 17 ottobre alle 15 sarà invece la volta della compagnia Gli Eccentrici Dadarò con “Un anatroccolo in cucina”, uno spettacolo musicale per bambini dai 3 anni.

Domenica 31 ottobre, alle 15 , Eleonora Savini e Federica Vecchio presenteranno “Pizz”n”zipp”, spettacolo musicale per bambini dai 4 ai 10 anni mentre domenica 14 novembre, alle 15 spazio agli “Esecutori di Metallo su Carta” con “Le carnaval des animaux” spettacolo musicale per bambini da 8 a 12 anni.

A partire dal secondo appuntamento tutti gli spettacoli vanno in scena nel teatro. I biglietti, 4 euro bambini e 5 euro adulti, si possono acquistare online sul sito del Cenacolo o alla biglietteria del teatro il sabato prima dello spettacolo dalle ore 15 alle 18.30 e il giorno dello spettacolo dalle ore 14.

Informazioni più dettagliate sul sito del Cenacolo Francescano.

Qui il depliant illustrativo PICCOLI E GRANDI INSIEME TEATRO