Al via il Lecco Jazz Festival, la 10^ edizione è ‘Sonorità senza confini’

LECCO – Dieci anni di musica, emozioni e bellezza. Il Lecco Jazz Festival celebra un traguardo speciale con un’edizione che promette di lasciare il segno: una settimana di concerti gratuiti, diffusi nei luoghi più suggestivi della città – da piazza Garibaldi a Palazzo Belgiojoso, fino a Villa Gomez – per una festa collettiva che unisce pubblico e artisti in un’esperienza intensa e coinvolgente.

Dal 22 al 27 luglio 2025, Lecco si trasforma in palcoscenico a cielo aperto per accogliere grandi nomi del jazz italiano e internazionale, contaminazioni sonore sorprendenti e nuove visioni artistiche.

Si apre con l’energia e la poesia di Fabrizio Bosso e il suo quartetto, rendendo un omaggio vibrante a Stevie Wonder, e si chiude con i Fearless Five, nuovo progetto di Enrico Rava, la quale forza crea un ensemble coeso, libero e profondamente espressivo.

Ogni concerto è un viaggio, ogni nota attraversa confini culturali e temporali.

L’edizione 2025 è una promessa: musica libera, condivisa e viva, capace di toccare il cuore e risvegliare l’anima. Un appuntamento che non può mancare è il Fuori Festival di inizio luglio e di agosto, in collaborazione con i Festival “Tra lago e monti”, “Sopra di me la Grigna” e “Suoni Mobili” che continuerà a portare musica e stupore nel lecchese.

