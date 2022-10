Al via la nuova stagione del Teatro Cenacolo Francescano, presentato il fitto programma

Si ricomincia con la 31^ edizione della rassegna cinematografica “Ciak Cenacolo”

Tra le novità di quest’anno tre concerti tributo a grandi cantanti italiani e due eventi speciali

LECCO – Al via una nuova stagione per il Teatro Cenacolo Francescano di Lecco che si augura di superare definitivamente tutte le difficoltà legate alla pandemia. Nella mattinata di oggi, 12 ottobre, il presidente dell’associazione Il Cenacolo Francescano Mario Bonacina e il consigliere Riccardo Arigoni hanno presentato tutte le novità di un calendario fittissimo che riparte dalle rassegna più classiche.

“Inutile dire che in questa stagione speriamo di lasciarci alle spalle tutte le difficoltà legate al covid che si sono presentate negli ultimi due anni – ha detto il presidente Bonacina -. Ripartiamo con la nuova programmazione augurandoci che anche le presenze crescano e si superino i timori che la pandemia ha lasciato come strascico”.

Si riparte il 19 ottobre con “Ciak Cenacolo” classica rassegna cinematografica giunta alla 31^ edizione con proiezioni il mercoledì alle ore 15 e alle ore 21: “L’offerta si allunga e si arriverà a fine aprile con un totale di ben 24 titoli. Ancora una volta la rassegna sarà divisa in due parti. La tessera avrà 12 ingressi utilizzabili con l’apprezzata formula che prevede che per ogni titolo si possano utilizzare fino a 2 ingressi liberamente e in diversi modi: in due allo stesso spettacolo; uno al pomeriggio e uno alla sera; 12 film a scelta tra i 24 e all’orario preferito; vedere tutti i film, con una seconda tessera”.

Torna anche la rassegna domenicale “Piccoli e grandi insieme”, teatro, cinema e musica per bambini e famiglie: “Si parte domenica 30 ottobre ore 15.30 con il Concerto di Halloween (venite con i vostri travestimenti se non volete essere gli unici umani della sala). Otto appuntamenti in tutto tra teatro e concerti dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie, la rassegna vedrà, tra l’altro, un concerto della banda meratese il 12 marzo e uno spettacolo con violino e violoncello il 26 marzo”.

Tra le novità di questa stagione tre concerti tributo a grandi cantanti italiani: sabato 22 ottobre ore 21 tributo a Lucio Dalla; sabato 5 novembre ore 21 tributo a Fabrizio De André (Faber Experience Tour); sabato 19 novembre ore 21 tributo ai Pooh. In programma anche due eventi speciali: domenica 23 ottobre alle 15.30 “Un velo in musica”, il nuovo musical degli amici dell’istituto neurologico Besta di Milano (evento benefico per la creazione di una saletta giochi per piccoli pazeinti); domenica 4 dicembre ore 15.30 “An Irish Christmas Tale” racconto di Natale in musiche e danze irlandesi.

Dopo la sosta natalizia torneranno anche le apprezzatissime rassegne “Lecco Lirica” e “Una città sul palcoscenico”. Tre appuntamenti per Lecco Lirica: Turandot (28 gennaio ore 21); La Cenerentola (11 febbraio ore 21); Il paese dei campanelli (11 marzo ore 15.30). Per quando riguarda la storica rassegna “Una città sul palcoscenico”, giunta alle 27^ edizione, sono previsti come al solito due spettacoli (sabato ore 21 e domenica ore 15.30) con cadenza quindicinale e saranno protagoniste 8 compagnie teatrali del territorio.

Maggiori informazioni saranno disponibili nelle prossime settimane. Per rimanere sempre aggiornati e per acquistare on-line eventuali biglietti è possibile visitare il sito internet www.teatrocenacolofrancescano.it. “Oltre alle nostre rassegne – ha concluso il presidente Bonacina – il Cenacolo è una sala che si mette a disposizione di tutta la città e delle scuole grazie alla sua capienza importante e alle attrezzature di cui dispone. Sono già tanti gli appuntamenti in programma. Dopo il covid ora ci troviamo a far fronte anche al caro bollette, abbiamo partecipato anche a due bandi nella speranza di riuscire a ricevere fondi per portare avanti le nostre numerose attività”.

CENACOLO IN TASCA – L’OPUSCOLO CON TUTTE LE RASSEGNE