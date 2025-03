Al via la terza edizione del Lecco Filmaggio Lab

Corso di critica cinematografica a cura di Gian Luca Pisacane

Il primo appuntamento si terrà sabato 5 aprile con un approfondimento sullo stile, la vita e la cinematografia di Martin Scorsese

LECCO – Prende il via la terza edizione del Lecco Filmaggio Lab, il corso di critica cinematografica del Cinema Nuovo Aquilone, con un focus sul regista Martin Scorsese e, in particolare, sul suo capolavoro “Taxi Driver”.

Il corso sarà tenuto da Gian Luca Pisacane, giornalista professionista e critico cinematografico per la Rivista del Cinematografo e Famiglia Cristiana, nonché guida critica per il Cineforum del Cinema Nuovo Aquilone.

“Per la terza edizione del nostro corso di critica, abbiamo scelto di omaggiare un gigante del cinema. Le sue opere mettono al centro l’essere umano, i suoi tormenti, le luci e le ombre. Insieme, alleneremo lo sguardo per cogliere le sfumature di un maestro” commenta Gian Luca Pisacane.

Gli appuntamenti si svolgeranno al Cinema Nuovo Aquilone di Lecco, dalle 14:45 alle 17:30, per tre sabati consecutivi. Ogni workshop avrà una durata di tre ore.

Il primo incontro si terrà sabato 5 aprile con un approfondimento sullo stile, la vita e la cinematografia di Martin Scorsese, seguito il 12 aprile dalla proiezione in versione restaurata di Taxi Driver. Il percorso si concluderà il 10 maggio con l’analisi e la recensione del film. Un’opportunità per gli appassionati di cinema, per riscoprire una pietra miliare della storia della settima arte.

È possibile iscriversi al corso direttamente il giorno della lezione. Il costo di iscrizione al Lab è di 30 euro, con una riduzione a 15 euro per gli abbonati al Cineforum del Nuovo Aquilone e per gli studenti delle scuole medie e superiori. Infine, non sarà possibile partecipare ad un singolo evento. L’iscrizione vale per tutto il corso.

Tutte le informazioni sul sito aquilonelecco.it. Per ulteriori informazioni e prenotazione è possibile scrivere all’indirizzo mail luca@ddeventi.it