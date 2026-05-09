Al via la terza edizione di GeoCult: un viaggio tra scienza, territorio e sapori

Dall’8 al 17 maggio la terza edizione del festival delle geo-scienze con iniziative e laboratori sul territorio

In Piazza Cermenati la mostra sulle Identità Emerse

LECCO – Si è aperta ieri, venerdì 8 maggio, la terza edizione di GeoCult, il festival delle Geoscienze che si tiene a Lecco fino al 17 maggio con vari eventi e iniziative distribuite in città. Il tema di quest’anno è “Radici e Flussi, dalle rocce di Cermenati alla acque del futuro” e proprio in piazza Cermenati è stata istallata una mostra intitolata “Identità Emerse – Il percorso del terroir del lago di Como e delle sue colline” che esplora il legame tra caratteristiche del suolo e produzione eno-gastronomica locale

L’esposizione è stata allestita grazie al sapiente lavoro di Giacomo Moioli, disegnatore di idee, Claudia Crippa del Consorzio IGT Terre Lariane, l’enologo Davide Minelli e l’agronomo Riccardo Pozzi.

Per Moioli la mostra rappresenta l’importanza della agricoltura territoriale: “Tramite l’esposizione è possibile capire il grande patrimonio che abbiamo: montagne, laghi, natura, vino, olio, produzioni alimentari e agricole. Questa mostra vuole parlare il linguaggio nella natura e della bellezza. Oltre a comunicare a tutti come questo patrimonio deve essere costantemente difeso e valorizzato”.

Claudia Crippa sottolinea, invece, il fatto che finalmente il Consorzio è diventato parte dei contenuti di un evento: “Questa opportunità per noi è bellissima. Siamo davvero orgogliosi di aver partecipato alla creazione di questa mostra che rende omaggio a tutto il nostro territorio e alle sue produzioni d’eccellenza”.

Presente anche l’assessore al turismo del Comune di Lecco, Giovanni Cattaneo: “Siamo alla terza edizione del progetto Geocult. Un progetto che tocca sia l’identità territoriale che la parte educativa. Ci sono tanti eventi in città, eventi che rendono accessibile la scienza ad un grande pubblico. Il nostro obiettivo è quello di portare tante iniziative come questa sul territorio affinché si toccano tutte le anime della nostra popolazione”.

Infine, Ester Sala, responsabile marketing di Tconnetto, promotore del Festival insieme alla Fondazione Teàarte e al Comune, ha sottolineato l’importanza del festival per la città di Lecco: “Verranno toccate varie location cittadine durante questi dieci giorni per permettere a tutti di partecipare. Siamo partiti ieri con la bella conferenza di Filippo Camerlenghi. Oggi, invece, con la mostra Identità Emerse scopriamo come la geomorfologia del territorio lecchese consente di avere prodotti enogastronomia di qualità e d’eccellenza”.

“Oltre alle immagini racchiuse nei 16 pannelli, ci sono anche tante informazione tecnico-scientifiche legate alle produzioni locali. Abbiamo toccato le diverse culture sparse su tutto il territorio lecchese. Inoltre c’è anche una versione inglese dei pannelli per far si che anche i turisti possano conoscere i prodotti locali”.