Al via Sound of Lecco sulla Lake Arena: serate sold out e modifiche alla viabilità

Tutto esaurito per il concerto dei Mercanti di Liquore e per l’esibizione di Motta

Attenzione alla viabilità in lungolago

LECCO – Al via la prossima settimana Sound of Lecco, rassegna musicale promossa dal Comune di Lecco in programma dal 2 al 7 settembre nella suggestiva cornice della Lake Arena.

Due gli appuntamenti che hanno già registrato il tutto esaurito: il concerto dei Mercanti di Liquore in calendario mercoledì 3 settembre e l’esibizione di Motta con il suo Piano Solo, prevista per domenica 7 settembre.

Grande interesse, con prenotazioni prossime al sold-out, anche per la serata inaugurale di martedì 2 settembre con Anna Castiglia e Giulia Mei, per il concerto di giovedì 4 settembre con Les Votives e per l’atteso dj set di sabato 6 settembre con il membro fondatore dei Massive Attack Daddy G. Posti ancora disponibili anche per la serata di venerdì 5 settembre, quando sulla suggestiva piattaforma galleggiante fronte Malpensata si esibirà la banda Alessandro Manzoni di Lecco, riportando la rassegna alla tradizione locale.

Accompagnano gli eventi alcune modifiche alla viabilità nel tratto di lungolago interessato: il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7 di lunedì 1 settembre alle 24 di domenica 7 settembre in Lungolario IV Novembre da via Capodistria a via F.lli Calvi e, dalle 19.30 alle 24 dal 2 al 7 settembre, il divieto di transito in Lungolario IV Novembre e in Lungolario Cadorna da via Capodistria a via Malpensata (eccetto autobus, autocarri superiori a 35 q e residenti) con la svolta obbligatoria a destra in Lungolario Cadorna su via Malpensata per i veicoli provenienti da Lungolario Cesare Battisti e la svolta obbligatoria a sinistra in Lungolario IV Novembre su via Capodistria per i veicoli provenienti da Lungolario Piave, in via Torri Tarelli su Lungolario Cesare Battisti e in via Fratelli Calvi su Lungolario Cadorna.

Per gli spettacoli ancora disponibili, prenotazione obbligatoria su Ticketmaster.it