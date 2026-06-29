Alberto Fumagalli si racconta: così è nato il Nameless Festival

Dopo il successo del ritorno a Lecco, il fondatore ripercorre gli inizi, i primi eventi e la crescita di uno dei festival musicali più importanti d’Europa

LECCO – Da una semplice passione per l’organizzazione di feste a uno dei festival di musica elettronica più importanti d’Europa. La storia di Alberto Fumagalli è quella di un percorso costruito passo dopo passo, fatto di intuizioni, determinazione e della capacità di trasformare un’idea in un evento capace di richiamare decine di migliaia di persone e i più grandi artisti della scena internazionale.

Dopo il grande successo dell’edizione 2026, che ha riportato il Nameless Festival a Lecco per tre giorni di musica e spettacolo, abbiamo incontrato il suo ideatore e fondatore. Nell’intervista Fumagalli ripercorre gli inizi, quando organizzava le prime feste con gli amici, racconta l’esperienza dei grandi eventi che hanno preceduto il Nameless, come il Capodanno di Bormio, e svela come è nato quello che oggi è uno dei festival più conosciuti d’Europa.

Un viaggio tra ricordi, aneddoti e momenti decisivi che ripercorre, parallelamente, la crescita personale di Alberto Fumagalli e l’evoluzione del Nameless Festival, diventato negli anni un punto di riferimento per il pubblico e per i grandi nomi della musica elettronica internazionale.