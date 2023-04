Alla scoperta del tuo nome: grande divertimento per piccoli artisti

Sabato 15 aprile a Palazzo delle Paure torna il laboratorio museale promosso da Abbonamenti Musei Lombardia

LECCO – Nato nel 2014 e giunto alla sua ottava edizione, Disegniamo l’arte è lo speciale weekend di primavera, promosso da Abbonamento Musei Lombardia e dedicato ai bambini e alle famiglie, nato per scoprire i musei del territorio attraverso il disegno e la creatività: un’occasione unica, pensata per avvicinare bambini e bambine, ragazzi e ragazze alle realtà museali del territorio lombardo. L’edizione 2023 sarà dedicata al tema della scoperta: i giovani artisti reinterpreteranno le opere delle collezioni museali dando libero sfogo alla fantasia.

Sabato 15 aprile alle ore 14.30 e alle ore 16 la Galleria d’Arte Contemporanea di Lecco a Palazzo delle Paure ospita il laboratorio museale “Alla scoperta del tuo nome”, ideato dal Sistema Museale Urbano Lecchese con Barbara Cattaneo, Matilde Bianchi. Un racconto di sé stessi attraverso la propria creatività, tra arte, gioco e cultura.

Il programma prevede la visita alla sala della Galleria d’Arte Contemporanea in cui è esposta l’opera di Giuseppe Maraniello, Lettere di un’amica, l’introduzione alle caratteristiche dell’Arte Povera e al tema della scoperta e, infine, l’attività didattica in laboratorio: con pastelli e pennarelli colorati, i bambini ricomporranno il proprio nome in maniera fantasiosa, aggiungendo elementi materici, tessili e grafici.

I turni di visita e del laboratorio saranno due: il primo dalle 14.30 alle 15.30 e il secondo dalle 16 alle 17. Il numero minimo di partecipanti per turno è 8, mentre il massimo è 15. Le attività sono gratuite per i bambini partecipanti, con età consigliata dai 5 ai 10 anni. Invece, per gli adulti accompagnatori la partecipazione ha un costo di 4 euro, tranne per i detentori di Abbonamento Musei Lombardia. Per partecipare la prenotazione è obbligatoria e è possibile effettuarla contattando il numero 0341 286729 o l’indirizzo educazione.musei@comune.lecco.it. Ulteriori informazioni a https://abbonamentomusei.it/progetto/disegniamo-larte/.