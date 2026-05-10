Alla scoperta della Lecco nascosta con la Filarmonica Verdi: appuntamento il 17 maggio

Il primo appuntamento domenica 17 maggio nella frazione di Cereda

Guidati dagli esperti dell’associazione Bovara e di Officina Gerenzone, e accompagnati dalle note della Filarmonica Verdi, i partecipanti potranno scoprire la sorprendente storia di questo piccolo nucleo

LECCO – La Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Lecco, in collaborazione con l’Associazione “Giuseppe Bovara” – Archivi di Lecco e con Officina Gerenzone, propone alla città un progetto di grande interesse e suggestione che prende il nome di “Frazioni di musica”, allo scopo di valorizzare con gli strumenti della musica e della parola alcuni luoghi ‘nascosti’ di Lecco e del suo circondario.

Sono luoghi nei quali si conservano come scrigni piccoli nuclei che ci restituiscono l’immagine di un mondo ormai passato, al quale spesso si associano valenze culturali e storiche significative.

Il primo appuntamento è in programma domenica 17 maggio nella frazione di Cereda, nel rione di San Giovanni. Il ritrovo è alle ore 15 in piazza Cavallotti (la piazza della chiesa parrocchiale di San Giovanni) per chi desidera salire a piedi, mentre per chi arriva con mezzi propri il ritrovo è alle 16 in Cereda alla fermata dell’autobus. Un secondo turno partirà alle 16:30 da piazza Cavallotti e alle 17:30 dalla fermata.

La partecipazione è gratuita, ma per tutti è obbligatoria la prenotazione sul sito www.filarmonicaverdilecco.it , dove si troverà un semplice modulo da compilare online. Chi avesse difficoltà, può rivolgersi alla email bandaverdilecco@libero.it

Guidati dagli esperti dell’associazione Bovara e di Officina Gerenzone, e accompagnati dalle note della Filarmonica Verdi, i partecipanti potranno scoprire la sorprendente storia di questo piccolo nucleo, che fino a pochi decenni fa era un’oasi verde in cui erano vivi gli echi e le attività della cultura agricola tradizionale. Grazie alla cortesia degli abitanti, si visiteranno alcune strutture rimaste intatte con particolari arnesi della vita contadina, fra cui un torchio.

Non meno rilevante è la parte storico-artistica, dal momento che proprio a Cereda visse la poetessa Francesca Manzoni, una delle più interessanti figure intellettuali femminili nell’Italia del Settecento. Anche in questo caso potremo entrare nella casa che tuttora conserva tracce della famiglia e nel panoramico giardino, accompagnati da musiche dell’epoca e letture di poesie della scrittrice con la voce di Gianfranco Scotti.

Al termine, breve giro della frazione con momento conviviale realizzato in collaborazione con gli abitanti.

Il progetto è patrocinato dalla Provincia di Lecco e dal Comune di Ballabio ed è sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese.