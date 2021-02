LECCO – Martedì 16 febbraio alle ore 18 nuovo webinar di approfondimento dell’opera di Lorenzo Lotto insieme al curatore della mostra “Capolavoro per Lecco” e conservatore dell’Accademia Carrara di Bergamo. Dopo le chiese di San Bernardino e di S. Spirito a Bergamo, ci spostiamo in Val Brembana, a Sedrina, per ammirare un’altra opera del grande maestro cinquecentesco.

Appuntamento su Demio: https://my.demio.com/ref/mluoLZGB59TO6beX