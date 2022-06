L’annuncio sui social del pianista Giovanni Allievi

Avrebbe dovuto suonare a Piani d’Erna il 2 luglio. I biglietti della funivia erano già ‘sold out’, saranno rimborsati

LECCO – “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”

Così Giovanni Allevi, pianista e compositore, ha annunciato sui social la propria malattia e la decisione di scendere per il momento dal palco per affrontare il percorso di cura.

Annullato anche il concerto serale gratuito previsto il 2 luglio ai Piani d’Erna, che aveva visto esaurirsi in poche ore il biglietto per le corse della funivia.

“Ti aspettiamo maestro, prenditi il tempo e il silenzio necessario. Erna e il Resegone restano lì, pronti a vibrare con le tue note” ha commentato l’assessore comunale Giovanni Cattaneo.

Evento rimandato dunque e chi ha acquistato i biglietti della funivia ci sarà riaccredito della somma sulla carta di credito.