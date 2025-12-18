Alpine Convention sceglie una foto di Mauro Lanfranchi per il calendario 2026

“Doppio arcobaleno sul Resegone”, scattata da Malgrate dopo un furioso temporale
Alpine Convention, organizzazione intergovernativa, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook una immagine del fotografo lecchese Mauro Lanfranchi dal titolo “Doppio arcobaleno sul Resegone” che andrà sul loro calendario 2026.
“Sono sempre molto contento quando uno scatto di una montagna lecchese viene scelta per un contest che riguarda tutte le nazioni europee che confinano con l’intero arco alpino – ha raccontato il fotografo lecchese -. La foto, l’avevo scattata da Malgrate, dopo un furioso temporale”.