Andrea Scandella è il nuovo presidente della Consulta Musicale di Lecco

Votazione unanime nel corso del consiglio direttivo svolto il 7 luglio scorso

“Sono certo che, lavorando insieme, riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti”

LECCO – Il Consiglio Direttivo della Consulta Musicale di Lecco del 7 Luglio 2025 ha nominato nuovo presidente Andrea Scandella a seguito delle dimissioni di Michele Casadio. Il presidente uscente, ringrazia tutti i soci, i consiglieri e l’Amministrazione Comunale di Lecco per tutte le esperienze vissute insieme negli ultimi anni.

Michele Casadio, uscito volontariamente dalla presidenza, riassume con queste parole la sua esperienza all’interno della Consulta Musicale di Lecco: “Cinque anni di servizio e musica in mezzo alla gente che non dimenticherò mai”. Da parte sua tutta l’assemblea dei Soci e dei Consiglieri ringrazia Michele Casadio per il suo lavoro instancabile e proficuo che negli ultimi cinque anni ha portato la Consulta a crescere dal punto di vista gestionale, umano e musicale.

I componenti del Consiglio restano i medesimi, in carica fino alla naturale scadenza del mandato: vicepresidente Elisabetta Frizzi, consiglieri Giambattista Valseschini, Elena Lietti, Paola Pozzi, Stefano Rusconi, Aurelio Pozzi e segretaria Elena Bianchi. La guida della Consulta Musicale di Lecco passa ora ad Andrea Scandella, eletto all’unanimità.

I Soci e i Consiglieri accolgono con grande gioia il nuovo Presidente che ha dimostrato negli anni entusiasmo e dedizione, sia alla musica che alla gestione delle realtà associative. Andrea Scandella laureato in Ingegneria Aerospaziale, rappresenta infatti un esempio emblematico di come la passione per l’arte e la cultura possa convivere armoniosamente con una formazione tecnico-scientifica di alto profilo. Fin dalla giovane età, ha coltivato un profondo interesse per la musica, intraprendendo lo studio del clarinetto e perfezionandosi sotto la guida del Maestro Giuseppe Scaioli, figura di riferimento nel panorama musicale lecchese e padre del Maestro Antonio Scaioli, attuale Direttore dell’Accademia Corale di

Lecco.

Nel 2010 ha intrapreso il proprio percorso all’interno dell’Accademia Corale di Lecco in qualità di tenore, sviluppando progressivamente un legame sempre più profondo con il canto e con il mondo della coralità. Tale impegno lo ha condotto, nel 2017, ad assumere la Presidenza dell’Accademia, incarico che ha ricoperto fino al 2023. Durante i suoi due mandati, ha guidato l’associazione in un significativo processo di crescita strutturale e istituzionale, affrontando con competenza e sensibilità anche le criticità legate al periodo pandemico.

Sotto la sua direzione, l’Accademia ha ottenuto il riconoscimento come Associazione di Promozione Sociale (APS), entrando ufficialmente a far parte degli enti del Terzo Settore. Parallelamente, dal 2010 al 2023, A. S. ha ricoperto il ruolo di Direttore del Coro S. Cecilia di Barzio, contribuendo in modo determinante alla valorizzazione del repertorio corale sacro e alla crescita artistica dell’ensemble. Attualmente continua a offrire il proprio contributo all’Accademia Corale di Lecco in qualità di cantore e membro del Consiglio Direttivo, con mandato in corso fino al 2026.

Così Andrea Scandella commenta il suo nuovo incarico come Presidente della Consulta Musicale di Lecco: “Accolgo con grande entusiasmo e senso di responsabilità il passaggio di consegne dal presidente uscente, Michele Casadio, che ha deciso a sorpresa di lasciare la guida della Consulta a un anno dalla naturale scadenza del suo mandato. Per me si tratta di una sfida stimolante, ma anche di un’importante occasione per infondere nuovo slancio all’Associazione. Il mio primo obiettivo sarà approfondire ulteriormente la conoscenza delle diverse realtà musicali presenti sul territorio e delle istituzioni che le supportano, al fine di costruire una visione strategica chiara e condivisa per la crescita della Consulta. Sono convinto che solo creando una rete solida, capace di mettere in relazione tutte le associazioni, potremo valorizzare pienamente il ruolo e il potenziale della Consulta Musicale di Lecco. Mi piacerebbe rendere la Consulta sempre più un punto di riferimento autorevole e inclusivo, non soltanto per gli associati attuali, ma anche per le numerose realtà musicali locali e provinciali che, ancora oggi, non ci conoscono o non fanno parte della nostra rete. Desidero ringraziare sentitamente chi ha voluto e sostenuto la mia candidatura. Un grazie speciale va anche ai membri del Consiglio Direttivo in carica, che fin da subito mi hanno accolto con grande simpatia e supporto. Sono certo che, lavorando insieme, riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. Ci prepariamo ora a mettere a punto gli ultimi dettagli della seconda edizione del Festival di Santa Cecilia, un appuntamento che desideriamo consolidare come appuntamento tradizionale e di richiamo nel calendario dei festeggiamenti dedicati alla patrona della musica”.