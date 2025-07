ANM Lecco organizza l’incontro “Antimafia in Lombardia: Ieri, Oggi e Domani”

L’incontro è previsto oggi, 1° luglio alle 21, presso la sala Don Ticozzi

A fare da relatori saranno Nando Dalla Chiesa, sociologo della criminalità organizzata e Alessandra Dolci, Procuratore in prima linea contro le mafie

LECCO – “Progetto Legalità”, il programma organizzato dalla Sottosezione lecchese dell’Associazione Nazionale Magistrati, insieme all’associazione culturale “BANG” e all’associazioni Nazionale Italiana Magistrati, cha ha come scopo l’educazione alla legalità dei giovani, inizierà martedì 1 Luglio. In questa data si terrà a Lecco alle 21, presso la Sala Don Ticozzi l’incontro Antimafia in Lombardia: Ieri, Oggi e Domani. L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

A parlare alla cittadinanza saranno due voci autorevoli nel panorama italiano: il Professore Nando Dalla Chiesa e la Dottoressa Alessandra Dolci. Dalla Chiesa è una figura di spicco nel campo della sociologia della criminalità organizzata, mentre Dolci è Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Milano e coordinatrice della Direzione Distrettuale Antimafia, Magistrato in prima linea nel contrasto alle mafie. Partendo ciascuno dal proprio punto di vista, entrambi i relatori parleranno delle mafie in Lombardia, delle loro peculiarità e delle strategie di contrasto passate, presenti e future, soffermandosi anche sul possibile impatto delle più recenti riforme legislative già entrate in vigore e di quelle attualmente in discussione