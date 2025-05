Anno record per il Nuovo Aquilone: 15% di spettatori in più

Il Cinema ha registrato 6.367 presenze tra abbonati e biglietti singoli

Un grande successo l’introduzione del cineforum del lunedì

LECCO – Sembra continuare a crescere l’attrazione che il cineforum organizzato dal Nuovo Aquilone esercita sulla cittadinanza di Lecco. La stagione 2024/25, che conta 72 proiezioni per 24 titoli, ha registrato 6.367 presenze fra abbonati all’intera rassegna e spettatori occasionali, incrementando le visite del 14,68% rispetto all’anno precedente.

Uno dei motori trainanti della crescita è stata l’introduzione del cineforum del lunedì sera, che ha permesso di far crescere il numero di proiezioni e di fidelizzare la comunità cittadina, offrendo un momento di scambio di opinioni e spunti di riflessione. Proprio per dimostrare un ascolto attivo e partecipe alle esigenze degli spettatori il Nuovo Aquilone ha creato un apposito questionario online pensato per raccogliere i suggerimenti e le informazioni degli abbonati.