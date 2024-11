Anteas. Corsi di arte e letteratura a Lecco e Oggiono

Un viaggio multidisciplinare attraverso l’arte, la musica e la letteratura

Il corso è condotto dal professor Paolo Parente

LECCO/OGGIONO – Prende il via la quarta edizione di “Momenti Culturali“, il percorso di approfondimento culturale organizzato da Anteas Lecco Odv, in collaborazione con “Il Giglio – Comune di Lecco e A.V.P.L.“. Il corso, a cura del professor Paolo Parente, docente di storia dell’arte, illustrerà e approfondirà le opere di grandi maestri come Michelangelo, Matthias Grünewald, Henri de Toulouse-Lautrec, Jan Vermeer e Pablo Picasso.

Arte e musica si fonderanno con la letteratura in un percorso multidisciplinare: alle spiegazioni delle opere si accompagneranno le immagini dei capolavori, le melodie dell’epoca e le testimonianze di cinque grandi scrittori, autentici pilastri della letteratura italiana.

Si inizia con “I dipinti del genio toscano” di Salvatore Quasimodo, una riflessione su Michelangelo, per proseguire con “La bestemmia e il trionfo” di Giovanni Testori, dedicato a Grünewald, e con Una “Recherche” al presente di Giorgio Caproni, un’analisi di Henri de Toulouse-Lautrec. Giuseppe Ungaretti esplora Jan Vermeer con “Invenzione della pittura d’oggi”, mentre Alberto Moravia analizza Picasso nel suo saggio “Esplosione della maniera”.

Il professor Paolo Parente commenta l’edizione di quest’anno: “In questa edizione abbiamo pensato di abbracciare con lo sguardo un ampio periodo, dal 1500 al secolo scorso. Un percorso che parte dall’analisi di artisti appartenenti allo stesso periodo rinascimentale ma con radici e sfaccettature differenti, come Michelangelo e Matthias Grunewald, e termina con Pablo Picasso”.

Inoltre, Parente aggiunge: “La novità che abbiamo inserito sta nel leggere gli artisti del passato con gli occhi di grandi esponenti della letteratura contemporanea e constatare che, seppur appartenenti a epoche diverse, sono presenti in questi ultimi tonalità drammatiche e visioni del mondo già rappresentate nei secoli scorsi”.

Sarà un viaggio artistico e culturale articolato in cinque incontri multimediali, che si terranno il mercoledì pomeriggio, dal 6 novembre al 4 dicembre, presso il Palazzo delle Paure di Lecco. Quest’anno, l’edizione autunnale ha registrato oltre 80 iscritti. A tutti i partecipanti sarà fornita una dispensa didattica digitale per ciascun incontro.

Il corso si terrà anche a Oggiono, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in collaborazione con il Comune di Oggiono, la CISL FNP di Oggiono e la Libera Università Oggionese. Gli incontri avranno luogo il martedì pomeriggio, con inizio il 5 novembre.

Un’altra iniziativa culturale è in programma per giovedì 21 novembre, nel pomeriggio, alla scoperta delle “Meraviglie di Oggiono”. Si tratta di una visita guidata, a cura di Paolo Parente, che condurrà i partecipanti alla scoperta del Battistero, del Museo Urbano Diffuso e della Chiesa di S. Eufemia, ammirando i dipinti originali di Marco d’Oggiono e Andrea Appiani.

Le iniziative culturali di Anteas Lecco rientrano nel progetto “Ti accompagno, Ti sostengo, Ti incontro”, sostenuto dalla Fondazione Comunitaria Lecchese, dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo e dai fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.