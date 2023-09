Antonella Ciceri in mostra a Villa Manzoni con “I Promessi Sposi ‘Sottosopra'”

Mostra allestita in occasione del 150° dalla scomparsa di Alessandro Manzoni

Inaugurazione giovedì 5 ottobre. Mostra visitabile dal 6 al 22 ottobre

LECCO – In occasione del 150° dalla scomparsa di Alessandro Manzoni, grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Lecco e del SIMUL Sistema Museale Urbano Lecchese, verrà allestita nella corte nobile di Villa Manzoni la mostra di Antonella Ciceri “I Promessi Sposi ‘Sottosopra’ ” ispirate al romanzo manzoniano.

La mostra rientra nell’ambito della rassegna “1873-2023 Una città per Manzoni” organizzata dal Comune di Lecco e dal Sistema Museale Urbano Lecchese.

Nelle opere di Antonella Ciceri i personaggi del romanzo sono rappresentati quali figure allegoriche, collocate nella tematica del “sottosopra” che è la personale visione artistica dell’autrice, con cui vengono espresse le sue visioni introspettive: due mondi, il terreno e l’acquatico, che trovano una linea di unione e d’inevitabile compenetrazione.

L’espressione della coesistenza tra queste due materie (la terra e l’acqua) trova riscontro nell’idea scientifica del “Multiverso” che postula l’esistenza di universi paralleli che sussistono oltre la nostra dimensione spaziotemporale.

L’artista, nata e cresciuta a Lecco, è sempre stata affascinata dal romanzo di A. Manzoni, da cui prende spunto la serie de “I Promessi Sposi”, nella quale i noti personaggi sono rappresentati da Antonella Ciceri come anfibi volti ad interpretare la connessione tra due mondi a noi visibili (terreno e acquatico).

I soggetti rappresentati sono tesi a proiettare l’animo dell’osservatore verso mondi “paralleli” fatti di emozione e per i quali l’immaginazione, la sola a non avere limiti di spazio, è per ciascuno solo una delle personali e molteplici componenti.

Non esistono quindi un sotto e un sopra. Si riconoscono piuttosto infinite serie di tempo: un presente fatto di molteplici presenti che coesistono l’uno nell’altro, vicini e lontani nello stesso momento. La serie è volutamente composta da dodici quadri per rappresentare l’inesorabile e materiale passaggio del tempo, scandito dall’anno solare.

La serie è stata appositamente ideata e realizzata in occasione del 150° dalla scomparsa di Alessandro Manzoni.

L’inaugurazione della mostra è in calendario per giovedì 5 ottobre, alle 18.30, a Villa Manzoni. La mostra, ad ingresso libero, sarà visitabile dal 6 al 22 ottobre 2023 con i seguenti orari di apertura: martedì (dalle 10.00 alle 14.00) e da mercoledì a domenica (dalle 10.00 alle 18.00).