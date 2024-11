Antonio Milo sul palcoscenico del Palladium con “Mettici la mano”

Martedì 19 novembre il prossimo appuntamento con la stagione teatrale

LECCO – La rassegna di prosa del Teatro della Società torna sul palcoscenico del Cineteatro Palladium martedì 19 novembre alle 21 con il secondo appuntamento in calendario per la Stagione Teatrale 2024/25: “Mettici la mano”, per la regia di Alessandro d’Alatri, noto regista e sceneggiatore scomparso lo scorso anno. In scena l’attore Antonio Milo, celebre volto televisivo e cinematografico, con Adriano Falivene ed Elisabetta Mirra.

La commedia, firmata dallo scrittore Maurizio de Giovanni, è ambientata a Napoli nella primavera del 1943, sotto i bombardamenti degli aerei alleati. In uno scantinato che si presta a rifugio improvvisato, sotto lo sguardo di una Statua della Madonna Immacolata, si ritrova una strana compagnia, composta da un Brigadiere, una cameriera macchiatasi di omicidio e un femminiello che sopravvive esercitando la prostituzione. Tra loro prende vita un confronto serrato su una serie di riflessioni legate alla vita, la morte, la giustizia, la fede, ma anche la fame e l’arroganza del potere.

Biglietti disponibili a questo collegamento.

Maggiori informazioni sul sito del Teatro della Società o contattando il Servizio Cultura e Grandi Eventi allo 0341 481 141 e all’indirizzo teatro@comune.lecco.it.