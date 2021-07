In canonica inaugurata la mostra dedicata al maestro Ennio Morricone

E la prima iniziativa in programma per la seconda edizione del Lecco Film Fest

LECCO – Un primo assaggio del Lecco Film Fest 2021: ha aperto giovedì sera, nella corte della canonica di Lecco (ingresso da piazza Cermenati), la mostra “Nuovo Cinema Morricone” un omaggio al grande maestro della musica nell’anniversario della sua scomparsa. L’iniziativa è parte del programma del festival organizzato da Fondazione Ente Spettacolo e Confindustria Lecco Sondrio.

In tutto 80 fotografie che raccontano la vita e i successi del più noto tra i compositori, le cui colonne sonore hanno reso celebri tante pellicole della storia del cinema. Musiche che potranno essere ascoltate dai visitatori attraverso i QR Code apposti ad ogni pannello espositivo.

“E la prima mostra in Italia dedicata al maestro – ha sottolineato mons. Davide Milani, presidente di Fondazione Ente Spettacolo – Morricone non era solo un compositore ma è stato un vero innovatore. Prima di lui, le colonne sonore accompagnavano le scene in modo complementare al film. Lui invece ha fatto un’operazione differente, ha fatto film con la musica, li ha resi famosi con le sue colonne sonore”.

“Ha fatto entrare la musica dentro i film, come se fosse un personaggio a sé – ha aggiunto Eugenio Arcidiacono, critico cinematografico di Famiglia Cristiana e curatore della mostra insieme a Katia Del Savio, Elena Gulminelli e Marco Micci – ci sono film non così conosciuti al pubblico leggendone il titolo, ma bastano poche note per riconoscerli”.

La mostra, ha spiegato il suo curatore, “è strutturata come un cinema multisala dove ogni pannello rappresenta un momento della vita di Morricone” dal periodo dei western a quelli di film di meno successo internazionale fino al Morricone ‘pop’, compositore di musiche per cantautori italiani come Gianni Morandi (‘Fatti mandare dalla mamma’), Gino Paoli (‘Sapore di Sale’) e Cocciante (‘Quando finisce un amore’) solo per citarne alcuni. Infine il Morricone a ‘dirigere’ i propri successi nei teatri con le orchestre più importanti, riproponendo al pubblico le proprie musiche dal vivo.

Una mostra realizzata grazie a tanti partner, con sponsor principale GE Homes, rappresentata all’inaugurazione da Alessio Nicolò Locatelli: “Le sue colonne sonore ci accompagnano nella nostra vita e ci siamo sentiti in dovere di omaggiare il grande maestro”.

L’evento è una piccola anteprima del festival del cinema di Lecco che si svolgerà dal 29 luglio all’1 agosto:

“E’ un orgoglio per Confindustria poter offrire alla città uno spettacolo come il Lecco Film Fest – ha sottolineato il presidente degli industriali, Lorenzo Riva – Questa mostra, che fa la sua prima tappa a Lecco, è un preambolo straordinario che ci accompagnerà fino ai giorni del festival. La prima edizione dello scorso anno, nonostante cadesse in un momento difficile, ha avuto un ottimo successo di pubblico, siamo sicuri che anche quest’anno Lecco risponderà con altrettanto entusiasmo”.