Archivi per Lecco, gli incontri all’Officina Badoni

L’iniziativa a partire da fine febbraio

Con il contributo di studiosi in vari campi di ricerca

LECCO – L’Associazione Giuseppe Bovara – “Archivi di Lecco e della Provincia” (rivista edita dalla Cattaneo Paolo Grafiche di Oggiono/Annone che a breve festeggerà i cinquanta anni di vita) promuove a partire da fine febbraio l’iniziativa Archivi “per” Lecco ovvero una serie di incontri liberi, gratuiti, aperti a tutti dedicati ad argomenti di storia, arte, industria e paesaggio legati al territorio provinciale lecchese (e non solo).

Le conferenze, animate da più relatori in dialogo e, in alcuni casi, da piccoli spettacoli (letture recitate e intrattenimenti musicali), saranno organizzate in sinergia con persone, gruppi e altre realtà associative, nella convinzione che solo da una reciproca e franca collaborazione possono scaturire importanti contributi per la cultura e l’identità del territorio.

Gli incontri previsti per questo 2025 riguarderanno non solo argomenti trattati nelle due uscite annuali della rivista “Archivi di Lecco e della Provincia” ma vedranno il contributo di studiosi in vari campi di ricerca: sono in preparazione incontri dedicati all’industria lecchese del velluto, a viaggi ottocenteschi e perfino a “miracoli” che in tempi neppure troppo lontani coinvolsero il contesto lariano.

Il primo incontro programmato per giovedì 27 febbraio, in collaborazione con l’associazione “Insieme per S. Egidio”, sarà dedicato a un importante ritrovamento avvenuto negli scorsi mesi a Bonacina di Lecco, nella chiesa di S. Egidio, piccola perla del Romanico lariano: durante i primi sondaggi propedeutici a prossimi consolidamenti e restauri del sacro edificio sono state rinvenute, inaspettate, tracce di un’antica decorazione databile secondo i primi studi al XIV secolo. Dialogheranno su questo ritrovamento i professori Laura Polo D’Ambrosio e Marco Sampietro, che hanno dedicato un notevole contributo di studio alle prime risultanze documentarie e iconografiche relative a quanto finora riemerso nella chiesa.

Sarà anche presente l’architetto Luisa Carolina Valsecchi che illustrerà il restauro da poco concluso degli antichi portoni lignei della chiesa, reso possibile grazie a un bando di Fondazione Comunitaria del Lecchese. L’appuntamento è per giovedì 27 febbraio ore 21:00 presso la Sala Neogotica dell’Officina Badoni (Corso Giacomo Matteotti 7, Lecco). Ingresso libero, gratuito aperto a tutti (fino ad esaurimento dei posti disponibili). Non occorre prenotazione. Per informazioni: associazione.bovara@gmail.com