Asst Lecco. Due incontri su arte, letteratura e salute al Nuovo Aquilone

Asst Lecco promuove gli incontri in collaborazione con il Comune di Lecco e il Cinema Teatro Nuovo Aquilone

Gli eventi si terranno il 22 ottobre e il 26 novembre

LECCO – È in arrivo un doppio appuntamento del ciclo “Salute Sanità Cultura”, promosso da Asst Lecco in collaborazione con il Comune di Lecco e il Cinema Teatro Nuovo Aquilone.

Saranno due serate di racconto e riflessione sul tema della cura, esplorato attraverso l’arte e la letteratura. Il primo appuntamento è in programma mercoledì 22 ottobre alle ore 20:30 al Cinema Teatro Nuovo Aquilone di Lecco con “Elena, variazioni sul mito”, una lettura a due voci con Andrea Vitali, medico e scrittore, e Sara Vitali, responsabile di ArchiViVitali.

Il secondo appuntamento si terrà mercoledì 26 novembre alle ore 20:30, sempre al Cinema Teatro Nuovo Aquilone, con l’evento “Storia della cura nell’arte: tra simbolo, gesto e rappresentazione”, una lectio magistralis di Simona Bartolena, storica e critica d’arte.

Eventi a ingresso libero fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria su questo sito.