Avvio brasiliano a Palazzo Belgiojoso per il Festival “Tra Lago e Monti”

Protagonista del concerto di apertura il Cuartet con Priscila Ribas e Tommy Bradascio

Il festival proseguirà sabato 25 luglio a Dervio

LECCO – Sonorità brasiliane per l’apertura della 39^ edizione del Festival di musica Tra Lago e Monti. L’esordio, in collaborazione con Lecco Jazz Festival, si è tenuto domenica 19 luglio nel cortile di Palazzo Belgiojoso a Lecco. Protagonista della serata, dal titolo “Brasil: le anime della musica brasiliana del ‘900″, è stato il Cuartet – composto da Roberto Porroni alla chitarra, Adalberto Ferrari al clarinetto e C melody, Marija Drincic al violoncello, Marco Ricci al contrabbasso – affiancato dalla voce di Priscila Ribas e dalla batteria di Tommy Bradascio.

A introdurre la serata il saluto dell’assessore alla Cultura del Comune di Lecco, Cinzia Bettega, che ha evidenziato come “arte e bellezza siano l’emblema del territorio”, promettendo il massimo impegno di istituzioni e sponsor per l’anno prossimo, in vista della quarantesima edizione. Il folto pubblico presente nel cortile di Palazzo Belgiojoso – in prima fila anche il past president di Confcommercio Lecco Peppino Ciresa e l’ex presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Ilaria Bonacina (sponsor con la sua azienda BY Carpel) – ha potuto vivere un viaggio tra le varie anime della musica brasiliana nel segno della nostalgia e delle emozioni. Molto apprezzato il tris di canzoni del mito brasiliano Caetano Veloso dedicato in particolare al pubblico femminile.

Il programma della trentanovesima edizione del Festival di musica “Tra Lago e Monti” – che vede la direzione artistica del Maestro Roberto Porroni e può contare sul sostegno di Confcommercio Lecco, Deutsche Bank, Confartigianato Imprese Lecco, Fondo Sostegno delle Arti dal Vivo (Fondazione Comunitaria del Lecchese, Acinque, Larioreti Holding e Silea), Camera di Commercio di Como-Lecco, Regione Lombardia, Valle Spluga, Galperti, Ciresa Formaggi e By Carpel – proseguirà sabato 25 luglio a Dervio, nell’Anfiteatro sul lago (piazza Nassiriya, in fondo a via Fermi) con “American and Beatles Song”, in programma dalle 21 (in caso di maltempo presso la sala civica Sankara in via San Giovanni Bosco 6 a Dervio). Sul palco sarà protagonista ”Classic & Jazz”, composto da Max De Aloe (armonica cromatica), Roberto Porroni (chitarra) e Tommy Bradascio (batteria). Formato da musicisti di diversa estrazione, in singolare accostamento strumentale, il trio unisce dimensione classica e jazz. Il programma esplora in modo raffinato alcune delle iconiche pagine della musica americana del ‘900, in tutte le sue diverse sfaccettature, con un tributo finale alla canzone d’autore britannica dei grandi Beatles. La serata del 25 luglio si avvale del contributo speciale dello sponsor By Carpel.

Il programma dei concerti ad agosto-settembre

2 agosto Varenna, Terrazzo Villa Cipressi ore 21.15: “La grande musica americana del ‘900″, Ensemble Duomo; 5 agosto Varenna, Chiesa di Santa Marta ore 21.15: “Fiati al femminile tra classicismo e opera”, Windqueentet; 8 agosto Barzio, Chiesa Sant’Alessandro ore 20.30: “Brasilar: Brasile e Argentina in musica”, Cuartet; 10 agosto Barzio, Chiesa Sant’Alessandro ore 20.30: “Serata Schumann”, La Vittoria Ensemble; 11 agosto Maggio, Area Corti ore 20.30: “George & Astor: ritratti di Gershwin e Piazzolla”, violoncello-chitarra-batteria; 12 agosto Vendrogno, Chiesa della Madonnina ore 21: “La Francia e la musica cinese”, Mirum Musicis Ensemble; 14 agosto Cremeno, Chiesa San Giorgio ore 20.30: “Armonie antiche”, flauto e arpa; 17 agosto Concenedo (Barzio), Madonna del Carmelo ore 18.30: “Classico e neoclassico”, Ensemble Duomo; 19 agosto Maggio, Chiesa Natività ore 20.30: “Schubert, Stravinski”, Anton & Maite Piano Duo; 21 agosto Cassina, Piazza comunale ore 20.30: “Una serata gitana; omaggio a Djanjo Reinhardt”, pianoforte e violino; 24 agosto Moggio, Chiesa San Francesco ore 20.30: “Le corde dell’anima”, arpa e chitarra; 5 settembre Corenno Plinio ore 21, piazzetta: “Bach in jazz”, flauto – contrabbasso – pianoforte; 9 settembre Varenna, Terrazza Villa Cipressi ore 21.15: “Two Worlds”, saxofono e chitarra.

Tutti i concerti sono a ingresso libero senza prenotazione e fino a esaurimento posti disponibili. Per informazioni sul festival – a cui hanno contribuito anche i Comuni di Lecco, Barzio, Bellano, Cassina, Cremeno, Dervio e Varenna, oltre che le Pro Loco di Dervio e Vendrogno, il Monastero del Carmelo di Concenedo e le Parrocchie di Barzio, Maggio, Moggio, Cremeno, Vendrogno – utilizzare i seguenti canali: biglietteria@amduomo.it. Sito internet: www.robertoporroni.it; Facebook: ROBERTOPORRONIMUSICISTA; Instagram: roberto_porroni