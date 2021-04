Appuntamento il 4 aprile alle 20.45 sulla pagina Facebook della banda

“Non possiamo esibirci in mezzo a voi ma vogliamo farvi sentire la nostra presenza”

BARZIO – “Purtroppo non possiamo ancora esibirci in presenza in mezzo a tutti voi, ma vogliamo comunque far sentire la nostra presenza con un augurio musicale speciale, con la certezza che quando torneremo tutti insieme sarà un’altra musica. Il Corpo Musicale augura a tutti voi una serena Pasqua!”

Il Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio invita tutti a collegarsi alla propria pagina Facebook nella domenica di Pasqua, alle ore 20.45, sulla propria pagina Facebook per una bella sorpresa.