Biblioteca Lecco. Presentazione romanzo dedicato al canoista paralimpico Kwadzo Klokpah

Libro dal titolo “Nel vento dei desideri”

Appuntamento a giovedì 10 aprile alle 18

LECCO – In Biblioteca a Lecco verrà presentato il libro “Nel vento dei desideri” di Francesca Stucchi, che racconta la straordinaria storia del canoista paralimpico Kwadzo Klokpah. Il romanzo illustra come lo sport possa diventare non solo una passione, ma anche un potente strumento di espressione personale, riscatto e inclusione sociale.

Attraverso la pratica della canoa, Klokpah ha affrontato con determinazione le sfide legate alla sua disabilità, dimostrando che la forza di volontà e il coraggio possono ridefinire i confini del possibile. Il libro esplora lo sport come mezzo di trasformazione, in grado di abbattere barriere fisiche e culturali, promuovendo l’integrazione e favorendo la crescita personale.

“Continuano numerosi gli appuntamenti programmati presso la biblioteca civica Uberto Pozzoli di Lecco, gli incontro con gli autori e i dialoghi su temi cruciali – continua Simona Piazza, assessora alla cultura – Questa volta, grazie a Francesca Stucchi e al suo romanzo, abbiamo l’occasione non soltanto di conoscere da vicino la storia dell’atleta paralimpico Kwadzo Klokpah, ma anche e soprattutto di confrontarci sul valore dello sport, che va oltre la mera attività fisica e alle competizioni a cui porta, per giungere a rappresentare una vera e propria scelta di vita e di espressione di se stessi”.

L’iniziativa si svolgerà in Biblioteca giovedì 10 aprile alle ore 18. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a biblioteca@comune.lecco.it o chiamare lo 0341 481122.