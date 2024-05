Biblioteca Lecco. Venerdì l’incontro “Arcobaleni tra gli scaffali. Leggere per conoscere”

La serata in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia

Appuntamento per venerdì 17 alle ore 18

LECCO – In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, che si celebra ogni anno il 17 maggio, la biblioteca civica di Lecco, in collaborazione con l’associazione LGBT+ diritti Renzo e Lucio, organizza un incontro dal titolo “Arcobaleni tra gli scaffali. Leggere per conoscere“. L’appuntamento è per venerdì 17 maggio alle ore 18 presso la biblioteca civica di Lecco.

Nel corso della serata saranno presentati i volumi donati dall’associazione, libri che approfondiscono tematiche collegate coi diritti LGBT+, per un contributo che arricchisce il patrimonio culturale della biblioteca e promuove una cultura di inclusione e rispetto della diversità. In particolare si parlerà di “Allah loves equality: si può essere gay e musulmani?” di Michele Benini, Elena De Piccoli e Wajahat Abbas Kazmi, con Alessia Maggi e Pier Cesare Notaro dell’associazione LGBT+ diritti Renzo e Lucio a dialogare con Michele Benini. Alla presentazione seguirà un rinfresco offerto dall’associazione.

Per maggior informazioni è possibile contattare la biblioteca allo 0341 481123 o all’indirizzo biblioteca@comune.lecco.it