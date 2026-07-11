Billy Cobham incanta Lecco: teatro gremito e applausi per la leggenda del jazz

Il musicista statunitense di origine panamense, che quest’anno ha compiuto 82 anni, ha portato sul palco il progetto “Time Machine”, un viaggio attraverso la stagione della jazz fusion che alterna brani storici e nuove composizioni. Insieme alla Billy Cobham Band, il batterista ha ripercorso pagine fondamentali del proprio repertorio, da Solarization a Total Eclipse fino a Moon Germs, restituendo al pubblico l’energia che ha segnato la sua stagione artistica più celebre.

Collaboratore di Miles Davis e cofondatore della Mahavishnu Orchestra insieme a John McLaughlin, Billy Cobham continua a essere un punto di riferimento della musica contemporanea. Nato a Panama il 16 maggio 1944 con il nome di William Emanuel Cobham, nel corso della sua carriera ha attraversato jazz, fusion e rock senza confini stilistici, rivoluzionando il ruolo della batteria grazie a una tecnica percussiva riconosciuta tra le più influenti e virtuose della scena internazionale. Dalla fine degli anni Sessanta ha contribuito a ridefinire il linguaggio ritmico moderno, ottenendo anche il riconoscimento del premio alla carriera “World Class Master”.

Il concerto di Cobham rappresenta il terzo dei quattro appuntamenti principali del Lecco Jazz Festival, il cui programma è realizzato in collaborazione con i festival “Tra Lago e Monti” e “Suoni Mobili”. L’organizzazione e la direzione artistica dell’undicesima edizione sono curate dalla Fondazione Teàrte Lecco con la collaborazione della Camera di Commercio Como-Lecco.

La rassegna aveva preso il via mercoledì 8 luglio con l’unica data italiana del polistrumentista e performer Jowee Omicil, mentre giovedì 9 luglio era stata la volta di Judith Hill, artista che nel corso della sua carriera ha collaborato con Stevie Wonder, Michael Jackson e Prince.

Il festival si concluderà questa sera, sabato 11 luglio, inizio alle 21:30, con Roberto Gatto, protagonista di un omaggio contemporaneo a Miles Davis e John Coltrane, in un progetto che intreccia memoria, improvvisazione e ricerca musicale.

Sempre oggi, alle 18.30, spazio anche all’ultimo appuntamento dei Concerti Diffusi, il programma gratuito che porta il jazz nel cuore della città. All’Auditorium Casa dell’Economia sarà protagonista l’Antonio Zambrini Quartet con “L’attenzione”, omaggio alla musica di Susanna Parigi tra jazz, canzone d’autore e sensibilità interpretativa.

Proseguirà invece nelle prossime settimane il cartellone del Fuori Festival, dedicato alle contaminazioni tra jazz e altri linguaggi musicali. Il 19 luglio, a Palazzo Belgiojoso, Roberto Porroni e i CUARTET proporranno un percorso tra bossa nova e jazz brasiliano; il 30 luglio, nella chiesa dei Santi Gervaso e Protaso, sarà la volta di Trialogo con un dialogo musicale tra tradizioni ebraiche e arabe. Il programma si completerà il 2 agosto al Parco di Villa Gomes, dove Max Villavecchia presenterà il progetto “Tra roccia e acqua”, seguito in serata da Giovanni Falzone con “Suite For Miles”, omaggio a Miles Davis interpretato insieme a giovani musicisti under 30.