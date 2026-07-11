Billy Cobham incanta Lecco: teatro gremito e applausi per la leggenda del jazz

Il leggendario batterista, collaboratore di Miles Davis e cofondatore della Mahavishnu Orchestra, ha conquistato il pubblico con “Time Machine”, ripercorrendo i brani più celebri della sua carriera
Il Lecco Jazz Festival si conclude questa sera, sabato, con Roberto Gatto. Mentre alle 18:30, per i Concerti Diffusi, all’Auditorium della Casa dell’Economia si esibirà l’Antonio Zambrini Quartet
LECCO – Billy Cobham ha conquistato il pubblico del Lecco Jazz Festival con una serata che ha confermato il richiamo internazionale della rassegna. Il terzo appuntamento dell’undicesima edizione, andato in scena ieri sera al Teatro della Società, ha registrato un teatro praticamente esaurito, con lunghi applausi a scena aperta per uno dei più grandi protagonisti della storia della batteria jazz.
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