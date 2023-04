Brianza. Pronti a partire ‘Gli eventi del Belvedere del Trovante’

Inaugurata questa sera, martedì, la rassegna itinerante

Parteciperà all’incontro Gaetano Orazio, autore dell’opera di land art. Dieci i Comuni della Brianza lecchese coinvolti

LECCO – Prenderà il via questa sera, martedì 11 aprile, alle ore 20.30 in sala consiliare a Cremella, la rassegna itinerante ‘Gli eventi del Belvedere del Trovante’, che coinvolge 10 Comuni della Brianza lecchese e presenta l’innovativa opera di land art di Gaetano Orazio, presente all’incontro.

Un’occasione per illustrare percorso spirituale e artistico che sta alla base del percorso di installazioni in ferro che ritraggono il Trovante, la figura antropomorfa che si staglia per un gioco di luci ed ombre sul fianco del Corno Birone, posizionate in luoghi panoramici dei Comuni coinvolti. Attraverso una fessura all’altezza del cuore della figura è possibile osservare, in particolari condizioni di luce, il Trovante originale, che per l’artista rappresenta il suo daimon, ma per le comunità implicate nel progetto assume la valenza di elemento identitario e nume protettore, sintesi della forza e della persistenza della natura e della creatività umana.

Domenica 16 aprile, inoltre, dalle 14.30 alle 18.00 sarà inaugurata la mostra ‘La vera storia del Trovante’, presso lo studio di Gaetano Orazio a Barzago, in via Costa d’Oro. La mostra resterà aperta tutti i weekend di Aprile e Maggio dalle 15.00 alle 18.00.

Ecco il calendario degli eventi che seguiranno:

Molteno e Garbagnate – martedì 18 aprile – ore 11- Parco di Villa Rosa (Molteno – Via della Vittoria, 4)

Monticello Brianza – venerdì 21 aprile – ore 20.30 – Biblioteca Comunale (Via G. Sirtori, 12)

Bulciago – venerdì 28 aprile – ore 20.45 – Biblioteca comunale “S. Pertini”, Sala Conferenze (Via del Beneficio,1)

Costa Masnaga – venerdì 5 maggio – ore 19.30, Barycentro Centro Sociale Madre Teresa di Calcutta

(Via Mazzoni, 8)

Bosisio Parini – venerdì 12 maggio ore 20,30 Centro Studi Pariniano – plesso scolastico di via Appiani

Annone Brianza – domenica 14 maggio – ore 10:00 – località Ona (in caso di maltempo Villa Cabella)

Civate – venerdì 19 maggio – ore 20.30 – Municipio, Sala Consiliare (Via A. Manzoni, 5)

Barzago – sabato 20 maggio ore 14 – località Belvedere

La rassegna, che vede il patrocinio e il contributo, oltre che dei dieci Comuni, anche della Provincia di Lecco, della Fondazione Comunitaria del Lecchese e di Acinque, si concluderà con l’evento ‘Si, lo voglio’ a Monticello, villa Greppi (via Monte Grappa, 21) domenica 28 maggio ore 16.00.