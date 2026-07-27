Cala il sipario sull’edizione 2026 di “Ma che film la vita!”, il 26 luglio ultimo appuntamento

L’ultima pellicola proiettata sarà “Il mago del Cremlino”

L’inizio della proiezione è, come sempre, fissato per le ore 21.30 circa presso l’oratorio San Luigi

LECCO – Si avvia alla conclusione l’edizione 2026 del cineforum “Ma che film la vita!”, organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco. Venerdì 24 luglio è stato proiettato all’aperto, nell’Oratorio San Luigi, il film storico “Norimberga”, molto apprezzato dagli oltre 180 spettatori presenti. A introdurre la visione don Bortolo Uberti, prevosto di Lecco; il critico cinematografico Gian Luca Pisacane è invece intervenuto da remoto.

L’ultimo appuntamento con la rassegna è infine in programma mercoledì 29 luglio. A chiudere la rassegna sarà “Il mago del Cremlino” diretto da Olivier Assayas con Jude Law, Paul Dano e Alicia Vikander.

All’inizio degli Anni Novanta, mentre l’Unione Sovietica si sgretola, Mosca è una città in fermento, dove all’improvviso tutto è possibile. Vadim Baranov, giovane intellettuale che ama il teatro e la comunicazione, si convince, dopo l’incontro con Ksenia, che non sarà l’arte ma la politica a definire la nuova era che sta arrivando. Dopo aver lavorato per la Tv, viene coinvolto nella scelta di un malleabile fantoccio che possa puntellare la presidenza agli sgoccioli di Boris Eltsin: si tratta del capo dell’FSB Vladimir Putin, all’inizio riluttante ma poi affascinato dal consolidamento del potere. A garantirglielo sarà proprio Baranov, che si trasforma in superbo stratega ed eminenza grigia della nuova Russia. L’adattamento del romanzo del politologo Giuliano da Empoli traccia una parabola della Russia contemporanea, attraverso la salita al potere di Putin e il rafforzamento del suo regime.

L’inizio della proiezione è, come sempre, fissato per le ore 21.30 circa (in base alle condizioni di luce) presso l’oratorio San Luigi (con ingresso dal cinema Nuovo Aquilone di via Parini). Il biglietto (3,50 euro; il film, infatti, fa parte delle iniziative Cinema Revolution, promosse dal Ministero della Cultura) può essere acquistato direttamente presso la biglietteria del cinema Aquilone oppure on line in prevendita su www.aquilonelecco.it (con 1 euro in più). In caso di pioggia le proiezioni saranno trasferite al Cinema Nuovo Aquilone in via Parini 16: aggiornamento in tempo reale su www.aquilonelecco.it. Per informazioni: 03411918022; email info@aquilonelecco.it.

Il cineforum “Ma che film la vita!” è organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco, in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna del Rosario, Acinque, Editoria Grafica Colombo, Ltm e Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Lecco; media partner Giornale di Lecco e La Provincia – UnicaTv.