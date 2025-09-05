Canottieri Lecco, a Palazzo delle Paure la mostra per i 130 anni

“Società Canottieri Lecco 130 anni di storia e cultura del nostro lago”

Le visite guidate saranno tenute da Massimo Grimoldi

LECCO – La Società Canottieri Lecco celebra un traguardo significativo: ben 130 anni di storia e cultura dello sport legate indissolubilmente al magnifico lago. Per commemorare questo anniversario speciale, la società ha organizzato una mostra imperdibile che si terrà al Palazzo delle Paure di Lecco dal 7 al 21 settembre.

Gli orari di apertura per la visita alla mostra sono i seguenti: il martedì dalle 10 alle 14, da mercoledì a domenica dalle 10 alle 18, mentre il lunedì la mostra resterà chiusa. Per coloro che desiderano un’esperienza più approfondita, saranno disponibili visite guidate.

Il contributo minimo richiesto per partecipare a queste visite è di 5 euro, da versare al momento dell’iscrizione. Le visite guidate sono pensate per gruppi di massimo 15 persone e hanno una durata di circa 1 ora.

Ecco il calendario delle visite guidate disponibili:

Domenica 7 settembre: ore 10:30, 14:15, 16:15

Giovedì 11 settembre: ore 16:30

Venerdì 12 settembre: ore 16:30

Sabato 13 settembre: ore 10:30, 14:15

Domenica 14 settembre: ore 10:30, 14:15

Giovedì 18 settembre: ore 16:30

Venerdì 19 settembre: ore 16:30

Sabato 20 settembre: ore 10:30, 14:15

Domenica 21 settembre: ore 10:30, 14:15

Per prenotare una visita guidata è possibile rivolgersi direttamente alla biglietteria del Palazzo delle Paure, in Piazza XX Settembre 22 a Lecco, oppure contattare il numero 0341 286729.

L’ingresso alla mostra è libero, offrendo a tutti l’opportunità di immergersi nel ricco passato della Canottieri Lecco.