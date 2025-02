“Capolavori in Periferia. Dialogo d’arte, comunicazione e storia”, incontro a Palazzo Paure

Un confronto tra esperti per esplorare la riscoperta delle aree minori nella storia dell’arte italiana

Appuntamento per il 28 febbraio alle ore 18 presso la Sala Convegni di Palazzo delle Paure

LECCO – La Sala Convegni di Palazzo delle Paure di Lecco ospiterà un incontro di approfondimento, con la partecipazione di esperti qualificati, incentrato sulla riscoperta delle aree minori nella storia dell’arte italiana. L’evento si ispira alle esperienze di illustri storici dell’arte e critici del Novecento, come Longhi, Previtali, Testori e Zeri. Questo incontro rappresenta il fulcro dell’evento “Capolavori in Periferia. Dialogo d’arte, comunicazione e storia“, organizzato nell’ambito della sesta edizione di Capolavoro per Lecco.

“I luoghi remoti o presunti tali sono importanti perché rappresentano spesso la genuinità del fatto artistico, la sua funzione ancora intatta – sottolineano gli organizzatori – Il rapporto sociale con le comunità è più stretto e per questo più autentico”.

A confrontarsi saranno tre esperti di grande rilievo nel campo dell’arte: Alessandro Delpriori, curatore della Mostra e docente all’Università di Camerino; Giuseppe Frangi, giornalista e presidente dell’Associazione Giovanni Testori; e Andrea Rutili, incaricato dei Beni Culturali ecclesiastici dell’Archidiocesi di Spoleto-Norcia.

Considerato l’alto numero di visitatori che l’evento espositivo ha registrato (oltre 8.500 alla fine della scorsa settimana), l’Associazione culturale e la Comunità pastorale Madonna del Rosario, in accordo con il Comune, hanno ottenuto dalle istituzioni prestatrici delle opere la proroga della chiusura della mostra fino a giovedì 6 marzo.

